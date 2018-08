Urtubey se presenta como “una alternativa democrática diferente”

A prácticamente un año de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, durante una entrevista en “Desde el Llano”, el programa de Todo Noticias, remarcó su rol activo en la conformación de un espacio político "que evite la grieta".

En ese sentido, sostuvo que Argentina se merece una alternativa democrática diferente para evitar tener que quedarse solamente con dos opciones, la de este Gobierno al que no le están saliendo las cosas o la del anterior, que es insostenible. “En nuestro espacio van a estar todos aquellos que quieran animarse a algo ambicioso, a construir desde una lógica diferente a la de la confrontación", explicó.

Urtubey, quien se mostró a favor de que se apruebe el desafuero a Cristina Kirchner, cree que la ex presidenta va a volver a presentarse como candidata en 2019 pero considera que no tiene posibilidad de volver al poder. "Me la imagino compitiendo. Hay un sector minoritario que se siente representado por ella", argumentó.

Al hablar sobre la actual crisis económica, resaltó la necesidad de cambiar de foco y dejar de lado "la obsesión por la política monetaria" para pensar más en la actividad productiva, "en generar un incentivo para aumentar la producción"; y en dejar de discutir de quién es la culpa para pasar a plantear nuevos horizontes a corto y mediano plazo.

Además adelantó que los gobernadores están dispuestos a ayudar al Gobierno para aprobar el Presupuesto 2018. "Primero tenemos que lograr el equilibrio fiscal en las provincias. Y el segundo aporte deberá ser el de ayudar a la Nación a bajar el déficit. Vamos a tener colaboración de la oposición, porque lo peor que se puede hacer en el marco volátil que tiene la economía hoy es no darle las herramientas al Gobierno para enfrentar la crisis", afirmó.

Por último, aseguró sentirse sorprendido por la gran cantidad de pruebas y testimonios que confirman el pago de coimas millonarias de parte de varios empresarios a funcionarios kirchneristas. "Es increíble lo de la aparición de los cuadernos, pero también es bueno que se prenda una luz sobre todo eso. Es enorme el daño que se le hace a la institucionalidad y a la política cuando sucede algo así, tiene que esclarecerse cuanto antes ", finalizó.