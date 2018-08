En Salta, Sol Pérez trajo su buena onda y se defendió de las críticas

El buen clima que hubo el fin de semana tuvo una explicación, y es que Sol Pérez estuvo de paso por Salta, aprovechando los atractivos de nuestra provincia para tomarse un descanso.

Durante su visita, la “chica del clima” habló con el programa Sector Vip donde comentó, en primer lugar, su mejoría luego de una complicación en su salud, tras comer una tarta que le hizo mal. “Me dolía la panza, estaba intoxicada completamente, pero me limpié y ya estoy bien, por andar corriendo uno come cosas que no están buenas, ¡es mejor la comida que hace mamá!”, señaló.

En su charla con el periodista Diego Jauregui, Sol volvió a negar una relación con los jugadores Cristian Pavón o con Lautaro Martinez. “¡Con todo el mundo se me vincula, yo me acuesto y me levanto con un novio nuevo!” se rió. Más allá de esto recalcó que “no tengo a nadie para darle explicaciones, yo me divierto, me relajo”.

Por otra parte, se defendió de las críticas que le hacen permanentemente, aseverando que ella prioriza divertirse y llevarse bien con todo: “Yo tengo re buena onda con todos, soy cero conflictiva, con la gente con la que trabajé me queda buena relación, yo no soy de pelear con nadie”. Finalmente, planteó que “hay que fijarse en uno mismo, antes que hablar del resto; nadie me acomodó en ningún lado, todo me lo gané laburando a full”.