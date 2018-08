El ex de Mica Viciconte la mandó al frente: ¿Le fue infiel a Cubero?

Pitu Blázquez, escribió a través de su cuenta de Twitter y puso en duda el tiempo de relación entre el futbolista y la ex Combate

El lunes 13 fue todo romanticismo con el mensaje de Fabián Cubero a Micaela Viciconte. “Hace un año te vi por primera vez … Que lindo fue encontrarte @micaviciconte , me hacés tan bien”, escribió el futbolista de Vélez para celebrar el día en el que conoció a su nuevo amor.

Pero inesperadamente empezó a tallar Pitu Blázquez, el ex novio de la diosa surgida en Combate. “1 año? No me estarían cerrando las cuentas, que garron! Jajajaja!”, lanzó desde Twitter.

Es que si bien Pitu y Mica se separaron en mayo de 2017, siempre estuvieron los rumores de que tuvieron alguna reincidencia. Y con esas palabras, el ex Combate lo estaría dejando más que claro. Entonces…, mientras conocía a Poroto, ¿Viciconte estuvo jugando a dos puntas con Blázquez?