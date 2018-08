Cathy arrepentida por sus palabras sobre el aborto

Un momento de tensión se vivió en el último programa de Debo decir, el ciclo de América de Luis Novaresio, cuando Catherine Fulop contó porque había desistido de ser madre después de los 40 años y Luis Juez salió a hablar sobre su experiencia personal.

La actriz contó que habían desistido con sus marido de tener un tercer hijo porque el médico le dijo que podía nacer con problemas de salud. "Ova y yo nos miramos y, sin dramatismo, dijimos ’No, por supuesto que no lo tenemos’", aseguró en el ciclo. "O sea, si hubieras quedado embarazada... ", indagó Novaresio, sobre la postura que tiene Catherine a favor del aborto. "Claro y si venía con un problema, yo no lo tengo porque, ¿a quién le cargo ese problema? A mi familia, porque el Estado no te da nada. Si viviera en Suiza, tengo todos los niños con problemas que tú quieras", aseveró.



Catherine compartía el piso con el dirigente cordobés Luis Juez, que tiene una hija de 17 años que tiene parálisis cerebral, y él salió a darle su opinión: "También pensábamos que íbamos a tener un problema, pero tenemos un ángel", dijo. Ahora la conductora pidió disculpas por sus palabras.

“Los dichos que he expresado el pasado domingo en el programa Debo Decir no representan mi pensamiento. Luego de verme en una grabación, quede muy conmocionada y arrepentida por mis palabras. Estoy a favor de la legalización del aborto, pero lo que dije no es lo que mi accionar de toda la vida me ha representado, pido sinceras disculpas a la audiencia y a las personas que he lastimado con mis dichos”, escribió, en su cuenta de Facebook.