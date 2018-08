Sáenz, enojado por la quita del fondo de la Soja: "Nos golpea muchísimo"

El intendente capitalino aseguró que el municipio dejará de percibir 400 millones. Se quejó por la falta de previsibilidad. “Me preocupa enterarme por un decreto que no vamos a contar este año con lo que ya contábamos”, sostuvo.

Luego de que se confirmara la eliminación del Fondo Federal Solidario, el cual se conformaba con el 30% de las retenciones a las exportaciones de soja, el intendente de la ciudad, Gustavo Sáenz, ante los micrófonos de FM Profesional, se mostró indignado y señaló que “la variable de ajuste siempre son los municipios, que son los que más sufren”.

En la oportunidad, aseguró que a partir de la medida tomada por el gobierno de Mauricio Macri, el municipio dejará de percibir 400 millones de pesos el año que viene. “Es una barbaridad para el municipio, una cantidad impresionante en obras que no vamos a poder hacer”, sostuvo.

En ese marco, se quejó de la falta de previsibilidad. “Ahora a mitad de año resuelven de golpe sacarnos el fondo de la Soja, me preocupa enterarme por un decreto que no vamos a contar con lo que ya contábamos, necesitamos seguridad para saber que es lo que vamos a hacer y no tener que decir a la gente una cosa, y después decirle otra”, manifestó.

En vista de ello, el intendente se mostró preocupado por la continuidad de las obras que se realizan en la ciudad. “Voy a hablar con el que tenga que hablar pero vamos a tratar de terminar las obras más importantes y las que la gente más necesita, no queremos dejarlas a medias”, dijo.

Asimismo remarcó que el impacto de la noticia se suma a la quita del 1.5 de la coparticipación. “Hasta ahora no hemos recibido un solo peso para obras del fondo compensador. Nosotros perdemos casi 200 millones al año, imagínese, un cálculo de 20 millones por mes, es bastante, son 100 millones que no hemos percibido para obras”.







Por último, pidió a los legisladores nacionales interceder para que el fondo de la SOJA se mantenga al menos durante el presente año. “Si a mi me dicen 6 meses antes que el fondo de la Soja el año que viene no iba a estar disponible, uno tiene una previsión, sabe cómo hacer el presupuesto, pero en el medio cambian las reglas de juego”, finalizó.