El Senado define si autoriza los allanamientos a Cristina Fernández

Desde las 14, el Senado debate si autoriza al juez Claudio Bonadío a realizar los allanamientos a la ex presidenta Cristina Fernández en el marco de la causa por los cuadernos de la corrupción.

La decisión divide al Bloque Justicialista que encabeza el senador rionegrino Miguel Pichetto. Varios de sus colegas de bancada no quieren dar el visto bueno, pero Pichetto lo avala porque entiende que se trata de “una medida de prueba”.

“Ratifico la posición que públicamente he planteado en el sentido de que el pedido de allanamiento, una vez que el juez amplió sus fundamentos resolutivos, no debe ser trabado toda vez que se trata de una medida de prueba y no se puede impedir la prosecución de la investigación”, señaló en un comunicado.

Pese a ello, el senador se opone a un eventual desafuero hasta que exista una condena firme sobre CFK y dio “libertad de acción” al resto de los integrantes del bloque.

Entre los que dudan autorizar la requisitoria del juez se ubica el formoseño José Mayans porque considera que el pedido de allanamiento “tiende a dar un golpe mediático” y “un poquito también a humillar” a Cristina.

El bloque Cambiemos adelantó que votará de manera unánime a favor mientras que el Frente para la Victoria lo hará en contra para defender a su jefa política.

Los domicilios que intentan ser allanados por el juez Claudio Bonadío están ubicados en Río Gallegos, El Calafate y la ciudad de Buenos Aires.