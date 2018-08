Conocé los nombres que suenan para la gobernación en Salta

A poco más de un año de las elecciones en Salta y a nivel país, ya comenzó la danza de nombres sobre los posibles candidatos a ocupar el lugar que dejará vacante Juan Manuel Urtubey luego de tres períodos de mandato como gobernador de la provincia de Salta.

Si bien el mandatario, quien suena como presidenciable, manifestó que no “tiene ni tendrá ningún candidato en la provincia”, son muchos los dirigentes que se encolumnan detrás de su figura, entre ellos, su segundo al mando provincial, Miguel Isa, quien ya adelantó que si Urtubey es candidato a presidente, irá por la gobernación.

“Yo mantengo las ganas y la convicción de trabajar en la construcción de un proyecto colectivo, en eso acompaña tanto local como nacionalmente al gobernador, lo mío es una cláusula gatillo”, dijo a InformateSalta.











No obstante, el ex jefe de Gabinete y actual presidente de la Fundación Imagina Salta, Carlos Parodi, considerado el hombre fuerte de la gestión de Urtubey, y Pablo Kosiner, quien representa al interbloque de gobernadores peronistas en Diputados de la Nación, también tienen ganas pero prefieren ser prudentes.

“A mi me encantaría participar de un proceso electoral, pero veremos donde nos encuentra. Lo único seguro es que nadie tiene absolutamente garantizado nada, el panorama es incierto, hay que esperar a ver en que condiciones se encuentra la Argentina el año que viene”, explicó Parodi a nuestro medio.











Para Kosiner, el candidato del partido justicialista debe ser el que mejor esté posicionado. “Yo creo que la mejor manera de mostrarme a los salteños es cumpliendo efectivamente la actividad para la que fui elegido”, manifestó.







Javier David, por su parte, se muestra cercano a Sergio “Oso” Leavy, sobre todo luego que fueran los únicos representantes provinciales en el Congreso que votaron en contra de la Reforma Previsional. Ambos coinciden en que “el gobierno nacional equivoca el camino” y los rumores sobre una posible fórmula son cada vez más fuertes. El único inconveniente es quien subordinará sus ganas al proyecto.

“Con Leavy tenemos una visión de que la Argentina necesita cambiar el rumbo, ahora hablar de una formula es prematuro, seguramente el quiere ser candidato a gobernador, yo también voy a ser candidato a gobernador, vamos a seguir trabajando y después veremos como se da la situación, estamos preocupados por la situación que vive el país”, admite a InformateSalta.







En ese marco, el ex intendente de Tartagal, quien según algunas encuestas se encuentra bien posicionado, está confiado en construir una lista de unidad del peronismo en Salta. A su favor, dice mantener una muy buena relación con muchos dirigentes del PJ.

“Me llevo muy bien con muchos dirigentes, que también están trabajando en la postulación vamos a ir armando una propuesta que podamos presentarles a los salteños y tener posibilidades de ganar”, afirmó.







Por otro lado, el actual intendente Gustavo Sáenz, quien si bien no confirmó su intención de ser candidato, es un rumor a voces. Muchos sostienen que, de no mediar inconvenientes, será candidato, aunque su relación con el gobierno nacional es clave. Ahora se muestra crítico de las malas decisiones tomadas por el gobierno nacional, lo harían repensar su estrategia.

“Mi mejor carta de presentación es mostrar lo que hice en la ciudad. Por sobre todas las cosas quiero mostrar confiabilidad, compromiso y ser un hombre de gestión y de trabajo”, enfatizó.











En tanto, Miguel Nanni, máximo referente del radicalismo en Salta, se muestra reacio a apoyar a Sáenz en caso que sea el bendecido de Cambiemos, pero es consciente que solo no puede.

“Hoy no puede ser el radicalismo en soledad, no quiere decir tampoco que tengamos que ir a un frente donde nosotros nos sintamos incómodos, yo voy a trabajar para que la oposición en Salta no se atomice y tengo mis deseos de competir, la pregunta no es quien puede ganar sino quien puede conformar el mejor equipo para gobernar Salta”.

Otro que busca su chance es Alfredo Olmedo, quien mira con buenos ojos el norte y no considera descabellado formar una alianza con el diputado e hijo del intendente de Orán, Baltasar Lara Gros, a quien describe como la renovación de la política real.

“Para mi el norte es un tema pendiente que tiene la provincia de Salta, donde hay muchísimos problemas. No tengo dudas de que hay que hacer casi una política aparte dentro de la misma provincia, hay que concentrar muchos esfuerzos”.





El Partido Obrero, ya sea en la figura de Claudio Del Plá o Pablo López, es una fija a participar en los comicios. Les preocupa el efecto de la crisis en la sociedad pero saben que puede llegar a ser una carta a su favor. “Hay que medir a los partidos políticos frente a la posición que tienen frente a la crisis”, expresó el diputado provincial.