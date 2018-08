Maradona atacó a Tevez, fue duro con "Sampa" y bancó a Messi

El Diego habló de todo y de todos en una entrevista realizada por un diario deportivo. No esquivó respuestas y no tuvo filtro.

Cuando Diego Maradona habla, las balas vuelan en múltiples direcciones. El mejor jugador de todos los tiempos es conocido por su lengua afilada y su falta de pruritos a la hora de declarar y, en una entrevista con Diario Olé, cuestionó a Carlos Tevez, por su cercanía con Mauricio Macri, le pegó nuevamente a Sampaoli y bancó a Messi por tomarse un descanso con la Selección.

Las mejores frases

De Tevez. "Lo veo muy macrista, muy boludo a Carlitos. Si es macrista, ya no es más el 'Jugador del Pueblo'. Si me dice que es el de siempre, el que yo conozco, lo voy a seguir bancando, como hice hasta ahora. No hablé con él todavía desde que volví a la Argentina, lo tengo que ir a ver, quiero ir a comer un asado porque se lo prometí. Así que espero verlo como siempre, no macrista, porque si no... ".

Sobre la decisión de Messi. "Está bien que descanse un poco de la Selección. Yo le daría aire, respiro. Le diría ´jugá en Europa, no viajes más, que no te usen más´. No tendría que ir a un amistoso sólo porque la Selección gana más con él, eso lo hacía conmigo Grondona también, ojo, pero nosotros en aquella época teníamos menos plata que el Chavo. Hoy para Messi no es necesario que se esté moviendo por plata".

Sampaoli. "Que apareciera Jorge Almirón me parece una cosa tremenda... Pero ya lo de Sampaoli fue cualquiera. Preguntale a un hombre de 50 años cuántos partidos vio de Sampaoli. No tiene chapa. Si vos ajustás el cinturón en tu casa y no comés pan, después no podés armar una fiesta de 15 con una torta espectacular para tu hija, no tiene sentido. Te dicen que no hay plata en la AFA y le hacen un contrato de 20 millones de dólares a Sampaoli... no merece análisis".

Su preferido para dirigir la Seleccion. "Si hay que elegir, me quedo con el Flaco Menotti, sin dudas, pero con una versión moderna. Le cambiaría algunas cosas, como el achique. No va siempre, no es un sistema, hay que ser elástico. Después, no hay nada. Todos los nombres que se tiran en la TV son ilusiones".