Fondo de la Soja: “No encontramos ninguna solución”

Tras la reunión con el ministro de Economía, Emiliano Estrada, en el Foro de Intendentes, Gustavo Sáenz se mostró insatisfecho con el resultado. “No encontramos ninguna solución. Terminó de hablar el ministro y dijo que estaban evaluando, que estaban viendo, que recién hace dos días se enteraron de esto y yo leía en los diarios que hoy nos traían una solución, evidentemente la solución no existe,” disparó en diálogo con los medios locales.

En este sentido, criticó a sus pares que eligieron no hablar durante el encuentro ni mencionar que además del Fondo de la Soja el año pasado perdieron el Fondo Compensador. “Hay que decir las cosas como son, sin hipocresía, de cara a la gente y yo por eso, como ningún intendente hablaba y no decían lo del fondo compensador, yo digo nos costó el 1,5% a todos. No hablan porque sienten que son mendigos del gobierno provincial,” indicó.

El jefe comunal cuestionó que pese “haber hecho bien los deberes” ahora tengan que soportar la quita de los fondos. “Independientemente que gobierno sea el que lo hace, yo creo que acá lo que falta es previsibilidad en aquellos que gobiernan, que no se dan cuenta que los más perjudicados siempre son los intendentes, que somos los que ponemos la cara todos los días ante la gente. Somos los que tenemos que decir esta obra no se va a hacer y habíamos prometido que se iba a hacer,” expresó.

Pese a ello, y a que el municipio perderá 60 millones de pesos en lo que queda de este año, aseguró que las obras que ya están en ejecución se continuarán haciendo. “Veremos que hacemos a fin de año, después vienen las lluvias y hay que calmarse un poco, pero sobre todo las de los canales, las hídricas se van a seguir haciendo, hemos logrado consensuar eso para que continúen,” finalizó.