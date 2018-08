Leiva: “La Circunvalación Noroeste descomprimirá el centro”

Esta semana los integrantes de Memoria y Movilización Social se reunieron con el diputado nacional Javier David para dialogar sobre la necesidad imperiosa de tratar el proyecto de transferencia de tierras del ejército a la Provincia con el fin de construir la Avenida Circunvalación Noroeste. Este proyecto ya cuenta con media sanción del Senado de la Nación.





La reunión se llevó a cabo en la intersección de Circunvalación Oeste y avenida Juan Domingo Perón. El concejal David Leiva afirmó que el encuentro con el diputado nacional sirvió como punto de partida para que presentara un proyecto de declaración en el Concejo Deliberante por el que se solicita a los diputados nacionales el pronto tratamiento y aprobación de la transferencia.

“En base a esta reunión, que tuvimos en el lugar, desde el Concejo Deliberante presentamos un proyecto solicitando a los diputados nacionales que puedan gestionar el avance del tratamiento de este proyecto que habilitaría la continuidad del trazado de Circunvalación Oeste hacia zona norte. Esto posibilitaría solucionar la problemática que tenemos respecto al tráfico. Sumarle a ello que los vehículos pesados podrían circular por estas vías” dijo el edil.

Leiva sostuvo que la ciudad de Salta sufre hoy grandes problemáticas relacionadas con el tránsito para las cuales no hay soluciones todavía. “Mucha gente tiene que trasladarse de zona sur a norte, o viceversa, y no tiene otra forma de llegar a su destino si no es cruzando el centro de la ciudad. De concretarse esta obra se descomprimiría el tráfico vehicular de la zona centro”. Además, el concejal indico que este tipo de de nuevas vías posibilitará plantearnos una ciudad que crecer y planificar un sistema de carreteras proyectado a futuro.

Del encuentro participaron el diputado nacional, Javier David; el presidente de Memoria y Movilización Social, Martín Ávila; el diputado provincia, Mario Moreno; el intendente de Vaqueros, Daniel Moreno y los concejales David Leiva, Jacqueline Cobo y Mariana Reyes.