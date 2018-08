Nanni plantea discutir la Ley de Coparticipación

“Soy una persona del interior profundo, no estoy ajeno a lo que viven los intendentes y se lo que significa esto para ustedes. Hay muchas cosas que tenemos que cambiar no tan solo el Fondo porque no es lo mismo suspender el Fondo Solidario de la Soja a la provincia de Salta que por ejemplo a la provincia de Córdoba donde existe una autonomía municipal muy desarrollada”, explicó Nanni durante su exposición a los intendentes en la reunión a la que también asistieron otros legisladores nacionales y representantes del Ejecutivo provincial como el ministro de Economía Emiliano Estrada.

“No voy a justificar esta medida y voy a pelear para que esto se revierta. No se puede decir sin previo aviso que no contarán con ese dinero pero también es cierto y necesario sentarse a discutir y elaborar opciones sustentables para proponer. Mi postura fue siempre crítica en temas que atañen y afectan directamente al interior. Lo hice con las Asignaciones Familiares y esta vez no será la excepción”, aseguró el legislador de Cambiemos.

“La cuestión de fondo que hay que resolver es la coparticipación. No debería existir el Fondo Solidario o Fondo Compensador. Lo que debería existir es un esquema de coparticipación claro, transparente, limpio y predecible. Lo vengo diciendo hace mucho tiempo y es que hay que sentarse de una buena vez a discutir la ley de Coparticipación y para eso la clave son los intendentes”, manifestó Nanni a la vez que adelantó gestionar una reunión al respecto con el ministro de Hacienda de la Nación.