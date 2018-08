Cuadernos K: Darán recompensa a quien aporte datos de Oscar Thomas

El Gobierno Nacional advirtió que se presentará una oferta de recompensa económica para aquellos que puedan aportar datos del paradero del arquitecto Oscar Thomas, el último prófugo que queda en la causa por las coimas de los cuadernos K.

"Sí, vamos a pedir recompensa por Thomas. El anuncio saldrá en el Boletín Oficial en los próximos días y creo que va a ser de unos 500 mil pesos", le afirmó la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, en diálogo con Luis Novaresio en Radio La Red.









De esta manera, el Estado abordará la misma estrategia que ya emplea en este caso: también ofreció una compensación a quienes aporten datos que permitan hallar dinero de la corrupción.



El ex director de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) figura en varios de los cuadernos redactados por Oscar Centeno, el ex chofer de Roberto Baratta. Su nombre aparece en los escritos que refieren al pago de coimas.



Thomas representó un rol clave en el vínculo del ex gobernador de Misiones Carlos Rovira con los tres gobiernos kirchneristas.

El prófugo está siendo buscado intensamente en la frontera norte del país. Algunos testigos de la provincia de Misiones sugirieron que el hombre se trasladó a Paraguay, mientras que también se escuchó la teoría de que se fugó a la India.