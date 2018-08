Así reaccionó Sol Pérez cuando se enteró que el jugador de River con el que sale tiene novia

La ex ‘Chica del Clima’ había confirmado la semana pasada su flamante romance con una figura del River de Marcelo Gallardo.

El último viernes, Sol Pérez sorprendió a todos al confirmar que mantiene una reciente relación con un jugador de River.

Sin embargo, y tras dos días de diferentes rumores, durante su visita a LAM, la ex ‘Chica del Clima’ fue sorprendida cuando las panelistas del programa de Ángel De Brito le contaron sobre la vida amorosa de su reciente compañero.

“¿Se te pudrió el rancho con Exequiel Palacios que ahora te callaste?” comenzó diciendo Yanina Latorre para encender la polémica.

Sol, soprendida, aseguró que “no tiene novia. Te puedo asegurar que no tiene. Yo no tengo novio ni le pido fidelidad ni exclusividad a nadie. Estoy muy bien conociendo a alguien y confío en la persona con la que estoy porque estoy muy bien”.

Así mismo, la modelo, afirmó “Aparte no quiero hablar de cosas que pueden afectar a otras personas”.

“Yo de verdad hablé con la familia de la novia, que no sé si peleó el viernes. Se llama Karen Gramajo, es manicura y hace dos años que está de novia. Es la chica del barrio que lo conoce hace cuatro años y está destrozada” retrucó Latorre.

Por su parte, Andrea Taboada, se metió en la conversación y acotó “yo tengo otra también, Juliana Orellano”.

“Yo en la persona que estoy confío porque me da razones. No me gusta estar con personas comprometidas” sentenció Pérez.

Para cerrar, subrayó: “Yo no hice nada malo. Estamos hace muy poco y estamos bien”.