El mensaje para la amante, se le envió a la novia

Aunque existe la aplicación “eliminar”, no le funciono al hombre de la ciudad de Salta, que por equivocación -del inconsciente- le envió el mensaje que era para la amante, a su novia.

“Que ganas de verte, mi novia se va con las amigas. El dpto. de Juani esta libre, ¿te pinta vamos ahí?, decía el mensaje que le quería enviar a la amante. No pasaron ni 2 minutos que la novia vio y le contesto: “Matías hdp, soy Daniela. Hijo de p…. Olvidate de entrar a la casa, vos fíjate como haces”.

El caso de infidelidad no termino entre las cuatro paredes. La mujer engañada, además de cortar la relación la publico por las redes. La despedida expresaba lo siguiente: “como puede ser que una confie en alguien y le claven un puñal asi por la espalda???!!!. Encima si no se equivocaba el pelo…. no me iba a enterar nunca???. Para mi estas muerto!”.

Para terminar con la desdichada aventura, el hombre compartió las capturas del famoso mensaje y le pidió disculpas aduciendo que “solo quería tener una reunión de trabajo”.