Graciela Ocaña le dijo “ devolvé la plata ”, y Aníbal Fernández le contestó esto

El ex funcionario K no dudó en compararla con un animal

Un fuerte cruce, con palabras ofensivas, protagonizaron en este día feriado los funcionarios nacionales Graciela Ocaña, diputada de Cambiemos, y el exjefe de Gabinete Aníbal Fernández. El encuentro virtual se entablo por la marcha convocada para mañana por el oficialismo para pedir por el desafuero de la senadora Cristina Fernández de Kirchner, involucrada en la megacausa conocida como "cuadernos de las coimas" y el tratamiento de la ley de extinción de dominio.

La caliente discusión comenzó cuando Graciela dijo "#21A Yo voy. Es importante que todos estemos presentes para reclamar el fin de la impunidad; el desafuero de Cristina y la caducidad de dominio para bienes robados por la corrupción y el narcotráfico”.

A lo que Aníbal le respondió: ¡Qué bruta! Póngale cero. Mirá lo que dice Ocaña: 'Caducidad de dominio'. Esta analfabeta con micrófono exuda ignorancia".

La pelea continua así:

Graciela: "Aníbal devolvé la plata, por ejemplo, la que pagaron en sobornos en Qunitas y en FPT. ¿Te acordás cuando me dijiste burrita? La Justicia te procesó. Tan burrita no era".

Aníbal: “¿Burrita?. Re contra burra. Es notorio que sos una presta nombre para realizar denuncias. Convocas a una movilización y no sabes ni el nombre del Instituto Jurídico. Jamás me veras en una causa por recibir dinero o una ventaja ilegal. Exudas ignorancia.



“Curiosa justicia, donde a un funcionario lo procesan por cumplir con el procedimiento de licitación y a una burra como vos, que puso a una República al borde de una pandemia por negligencia en ejercicio de las funciones no se le mueva un músculo de la cara.

Graciela: "Sin embargo estas procesados en qunitas y FPT. Dos de las denuncias q yo hice. Entonces quien era burrita? #21Ago yo voy y vos?".

Aníbal: Hablemos Claro. No has denunciado nada, solo firmaste la denuncia. No hiciste la denuncia porque no conoces lo más mínimo. Hiciste pedazos la salud pública y seguís sin entender el sentido jurídico de Qunitas y FPT. Propio de una burra.