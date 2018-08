Karina La Princesita, ¿está en un triángulo amoroso?

Triángulo amoroso entre @kari_prince , su novio Juan Pablo Rovito y su ex. Su ex me confirma el noviazgo entre ellos y me cuenta que cuando Juan conoció a @kari_prince en Punta Cana todavía estaba de novio con ella. Además me dijo que Juan le sigue escribiendo. 💣@AngeldebritoOk pic.twitter.com/f3N8URXQ4k