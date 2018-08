Productores del Mercado Artesanal preocupados ante la falta de un lugar para vender

Debido a las obras de refacción, el espacio cultural permanecerá cerrado durante un año a partir del 31 de agosto. Desde las asociaciones de artesanos que trabajan allí aseguran que no tienen un lugar a dónde trasladarse y aseguran que “los dejaron en la calle”.

Tal como se venía anunciando, la antigua casona donde funciona el Mercado Artesanal cerrará sus puertas por un importante plan de obras. Pese a la buena noticia que ello representa, el proyecto perjudica directamente a las 12 asociaciones de artesanos que allí comercializan sus productos.

El 31 de agosto es la fecha de cierre, y los trabajos se prolongarían, al menos, a lo largo de un año. Los artesanos aseguran que no tienen un lugar físico donde trasladarse y que quedarán en la calle. Desde el viernes pasado y hasta fin de mes expondrán sus mercaderías en una feria en el Centro Cultural América.





Teófila Urbano, una de las representantes de los artesanos, agradeció a las autoridades del Centro Cultural América por brindarles ese espacio. “Es una forma de paliar mínimamente nuestra situación. El mercado va a estar cerrado durante un año, vamos a tener que buscar un lugar donde podamos juntarnos muchos artesanos y paliar un poco la situación, teniendo en cuenta cómo está el país”, manifestó la mujer en FM Profesional.

Urbano señaló que desde la dirección del Mercado Artesanal no les dieron ninguna solución definitiva. “Tenemos una posibilidad en un local de la Zacarías Yanzi, donde todavía no se firmó ningún convenio porque estamos esperando que el gobierno cumpla su compromiso de colaborarnos con la mitad porque no es un lugar turístico, además tenemos que hacer la habilitación municipal como comercio”, expresó.