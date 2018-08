El Senado intentará aprobar los allanamientos a Cristina Kirchner

Luego de dos intentos fallidos y de la multitudinaria movilización de ayer, Cambiemos intentará este miércoles en el Senado aprobar los allanamientos a los domicilios de Cristina Kirchner pedidos por el juez Claudio Bonadio en la causa de los cuadernos de las coimas, que salieron a la luz luego de que se conocieran las anotaciones de Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta en el Ministerio de Planificación que conducía Julio De Vido, indicó Infobae.

La sesión comenzará a las 14 y se discutirá también la ley de extinción de dominio para recuperar los bienes de la corrupción. Aunque en la orden del día aparece primero la situación judicial de la ex presidente, quien en una nota presentada en Labor Parlamentaria intentó poner condiciones a la Justicia.

Bonadio solicitó que se autoricen allanamientos a tres domicilios: el de Recoleta, ubicado en Juncal 1306, el de Río Gallegos en la calle Mascarello 441, y el de El Calafate en la calle Padre de Agostini y Los Tehuelches. La decisión debe pasar por el Senado porque así lo dispone la Ley de Fueros (25.320), que protege a los senadores de ir a prisión y de que allanen sus viviendas, entre otras cosas.







Si bien el debate no prosperó dos veces -la última porque dos senadores de Cambiemos no estuvieron presentes-, esta vez se espera que haya quórum para comenzar la discusión y luego se tendrían los votos para aprobar los operativos. Los reúnen entre el oficialismo, que unánimemente votará a favor, y entre algunos peronistas no kirchneristas del bloque de Miguel Ángel Pichetto, que dio "libertad de acción" a los legisladores.

Aunque varios del PJ no quieran acompañar la medida -lo demostraron la semana pasada cuando no aportaron al quórum-, el propio Pichetto justificó su voto favorable diciendo que "es una medida de prueba que no define ningún rango de responsabilidad" y que "es una tarea que realiza el magistrado al cual no se le puede impedir llevarla adelante en el marco de esta investigación".

Por su parte, lógicamente, el Frente para la Victoria cerrará filas para defender a Cristina Kirchner y votarán todos en contra. En sus discursos, seguramente habrá repudios contra Bonadio y acusaciones de persecución judicial contra la ex presidente.

En el escrito presentado, la ex jefa de Estado puso condiciones. La primera, que "no haya cámaras de televisión ni fotográficas, para evitar así la posterior difusión de imágenes en programas oficialistas con clara intención de humillación y hostigamiento". También que estén presentes sus abogados y un senador o senadora que ella designe. En cuarto lugar, que "se resguarden los objetos de uso personal y de aquellos que conformen el ajuar de las casas" y, por último, que "Bonadio no rompa nada y disponga que se utilicen los instrumentos técnicos necesarios con los que cuentan las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia para escanear paredes, divisiones y/o cielo rasos de durlock".





Ayer, una multitud se manifestó frente al Congreso para pedir por el desafuero de Cristina Kirchner, con fuertes consignas contra su persona y contra Miguel Ángel Pichetto, apuntado como el hombre que no habilita que la ex presidente sea desaforada y vaya a prisión.

"Presa la queremos", "No vuelven más", "Argentina sin Cristina" y "devuelvan lo robado" fueron los principales cánticos que se escucharon en la marcha. Fue apoyada por dirigentes de Cambiemos como los diputados Graciela Ocaña, Paula Oliveto y Waldo Wolff.

Extinción de dominio

Luego de discutir la situación de Cristina Kirchner, el cuerpo buscará darle sanción definitiva a la iniciativa para recuperar los bienes de la corrupción, que ya tiene media sanción en Diputados. Sin embargo, al no haber consenso entre todos los bloques sobre cuál es el texto que debe aprobarse, se espera una larga discusión y hay posibilidades de que el debate se estanque.

La iniciativa del justicialismo sostiene que la extinción de dominio debe ejecutarse en el fuero penal una vez que exista una sentencia de primera instancia, mientras que el dictamen de Cambiemos le otorga al fuero civil la potestad de dictar la medida y de hacerlo antes de que haya condena.