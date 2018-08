Impactante y triste: Niños del Chaco salteño asisten descalzos a clases

Un video muestra la dura realidad que atraviesan los alumnos de una escuela primaria de Pichanal durante un acto en honor a San Martín. Reclaman al intendente Julio Jalit que no hay un trabajo de fondo. “He visto chicos dormir junto a los perros para tener calor”, expresó un periodista local.

Sus pies lucen descalzos. No lleva zapatillas, zapatos, ni siquiera medias. Son muchos hermanos y la suerte esta vez no estuvo de su lado. Tampoco tiene delantal. Su uniforme escolar es un buzo azul con capucha y una pantalón corto que heredó. Vive en un precario rancho en la zona rural de Pichanal. Todos los días se despierta muy temprano para asistir a la escuela.

Hoy arrancó su día con una sonrisa porque al llegar a la escuela vio globos celestes y blancos. Supo que se trataba de algo especial. Su maestra le indicó que la ornamentación obedecía al acto en honor al Gral. José de San Martín, cuyas campañas fueron decisivas para las independencias de Argentina, Chile y Perú. Tras despejar sus dudas, formó fila junto a sus amiguitos. De repente, sintió el flash de una cámara.

Las imágenes llegaron a manos de David Ponce, periodista de Canal 63 de Orán, quien en diálogo con InformateSalta, contó que la situación no es nueva. Basta con caminar la zona para conocer la realidad que se vive. “Ahí no están divididos por grado, en un aula están primero, segundo, tercero y cuarto. Esto es un problema histórico, siempre llega la asistencia por algún político que en tiempos electorales viene a entregar zapatillas, mercadería, y luego se olvidan”, dijo.

El periodista señaló que no hay un trabajo de fondo para cambiar esa realidad. “He visto chicos dormir junto a los perros para sentir calor, porque no tienen con que abrigarse. Son gente de escasos recursos, no hay un trabajo de fondo, serio en ese aspecto, son situaciones que se ven, es como el vagabundo en la calle, todos pasan caminando y todos lo ven, pero son muy pocos los que se sensibilizan”, afirmó.

Sus héroes no son Superman o algún personaje de la tele, sino sus propios docentes, que cumplen funciones de educadores, padres, y de asistentes sociales. “Los docentes hacen cosas inimaginables, juntan ropa, siempre están atentos a esas situaciones, es muy difícil para ellos atender esta situación, son familias muy numerosas, entonces, es muy complicado”, expresó.







Y si de analogía se trata, los villanos suelen ser los políticos, la dirigencia, y todos aquellos que hacen la vista ‘gorda’. “(Julio) Jalit (intendente de Pichanal) conoce toda la situación, inclusive su mujer que es diputada tiene mucha familia en el Chaco salteño”, sostiene Ponce.

Lo cierto es que su vida es también la de muchos niños, entre criollos y originarios, que buscan capacitarse y tener un futuro mejor, aunque ir ‘patapilas’ les cueste un resfriado, una gripe o demás.