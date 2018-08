Tecnicaturas en Higiene y Seguridad y RRHH con muchos estudiantes, pero poca salida laboral

Higiene y Seguridad, Administración, Mecatrónica, Recursos Humanos y Turismo son las carreras con más estudiantes matriculados en la actualidad en el sector estatal. Sin embargo, los egresados no tienen salida laboral. Educación trabaja en los contenidos.

Higiene y Seguridad en el Trabajo es la tecnicatura con más estudiantes en los institutos públicos y la que este año tuvo mayor cantidad de ingresantes pese a la poca demanda laboral que tiene en Salta, según publica hoy diario El Tribuno. Algo similar ocurre con la carrera de Recursos Humanos, otra de las preferidas por los jóvenes entre las 29 alternativas que ofrecen un título técnico en la provincia.

"Higiene y Seguridad viene siendo muy demandada pero por los estudiantes, no tanto por el sector productivo", admitió el director general de Educación Superior, Enrique Jáuregui, e incluso mencionó las sedes de Vaqueros, Rosario de Lerma y Metán como las que tienen más alumnos.

El funcionario provincial junto con su equipo empezaron a reunirse con referentes de distintos sectores productivos para revisar los contenidos que se están enseñando y si estos se condicen con lo que ellos necesitan. "Sabemos que el escenario general no es el propicio, no tenemos un gran desarrollo productivo, no es Mendoza o Carlos Paz con el turismo. Por eso digo que hay que ser claros con los chicos en el período de ambientación, hacerles ver la situación real, el futuro", lanzó Jáuregui.

Agregó que lo mismo pasa con Recursos Humanos debido a que las empresas no siempre tienen el rol en sus estructuras. Entonces, "si no lo tienen, no van a tomar a alguien que ocupe ese rol. Ahí se da el cruce de quién yo quiero ser y lo que realmente demandan los sectores", dijo.

Gabriel Contreras encabeza a los profesionales de Higiene y Seguridad que quieren crear un colegio propio y separarse del Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines (Copaipa) debido a que no se sienten representados. El profesional viene planteando desde hace tiempo que el sector no tiene trabajo en Salta o, en los pocos casos en que lo tienen, es muy precarizado.









“Hay muchos estudiantes de Higiene y Seguridad y nuestra dura realidad es que más del 50 por ciento se tiene que ir de la provincia para poder trabajar, pero la solución no es cerrar la oferta en algunas sedes, como anda dando vuelta el rumor, sino que el Ministerio de Trabajo de Salta y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Nación tienen de una buena vez que ponerse firmes y exigirles a las industrias y empresas que cumplan con ley 19.587 de higiene y seguridad en el trabajo. Según esta ley, hasta las escuelas técnicas deberían tener un profesional en sus estructuras”, advirtió Contreras.

Las de mayor demanda laboral



Para Juan Pablo Ibáñez, director de la consultora en Recursos Humanos GPS, “las ingenierías, las ciencias duras y todo lo que esté vinculado a la tecnología son las carreras más requeridas en el mercado laboral y donde también hay un déficit”. Coincidió con que hay una “sobreabundancia de estudiantes”, en estas carreras tanto en terciarios como en las universidades, aunque señaló que el egreso anual es bajo. Pero más allá del título profesional, Ibáñez advirtió sobre algo importante que hoy tienen en cuenta las compañías a la hora de contratar y son las competencias asociadas al ámbito laboral.





Muchas demanda, poca oferta laboral



En los últimos tres años, hubo una "explosión de matrícula" en las tecnicaturas que se ofrecen en los institutos estatales en toda la provincia. Enrique Jáuregui, director de Educación Superior, lo atribuye a la "expansión de la oferta" en el interior y también a las "becas Progresar".

Higiene y Seguridad, Administración, Mecatrónica, Recursos Humanos y Turismo son las carreras con más estudiantes matriculados en la actualidad.

Jáuregui destacó las mesas de diálogo que se empezaron a realizar con los distintos sectores, como el minero y el de turismo, y asumió el compromiso de ir convocando a los que faltan, como por ejemplo, los profesionales de Higiene y Seguridad.

"Los datos de esta consulta van a ser un insumo necesario y fundamental para saber qué necesitamos a la hora de cubrir ciertos puestos y servirán para tomar decisiones", detalló el funcionario provincial. En los casos que sean necesarios, hasta podrían realizarse modificaciones de planes de estudio o reverse temas en los programas. "La idea es revisar todo y a partir de eso hacer un diagnóstico que seguramente llevará su tiempo. Se verán roles y estructuras del sector productivo y también un estudio regional para ver el desarrollo de la zona y qué tecnicatura brindar", señaló.

Por otra parte, Educación Superior baraja la posibilidad de adecuar diseños curriculares de 1.000 horas para aquellos estudiantes egresados de escuelas técnicas que continúen una carrera con la misma orientación. Las prácticas es otro de los temas que deben resolver. "Debe haber práctica real en el campo laboral futuro. Cuando se puede se hace, estamos muy condicionados por los lugares y una tecnicatura sin práctica no sirve", dijo.