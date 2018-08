Caprichos de Salta: La hoja en blanco

Salta está llena de caprichos, todos ellos recorren cada uno de los rincones de nuestra ciudad para algunos de manera inadvertida y para otros no. No te pierdas una nueva entrega de la ficción de Javier Camps en InformateSalta.

En cierta ocasión, que no voy a ubicar en el tiempo ni me voy a extender en detalles para mantenerla lejos de las lenguas que lamen historias y no las cuentan, un hombre de bien de oficio escritor, según se dijo por ahí, fue llamado por un periodista a dar una nota. El hombre de letras, al que vamos a llamar Apolinario, había dejado de escribir hace mucho tiempo. El periodista, al que vamos a llamar Oliverio, estaba bastante intrigado a cerca del misterioso retiro del literato. Después de algunas breves charlas telefónicas, concertaron un encuentro en un café cercano a la casa de Apolinario. Algunos de ustedes imaginaron, estoy casi seguro, al escritor como un viejo cansado llegando a la cita con las ganas gastadas de tanto pensarlas y repensarlas, pues no. Apolinario era un hombre de mediana edad, erguido, de movimientos ágiles y estudiados; un tipo que se negaba al uso de anteojos a pesar de su astigmatismo; poco entusiasta de complejidades dialécticas y detractor de costumbres tales como ir al médico, comprar ropa o ser amable sólo por estrategia. Pide un café. Le preguntan cómo lo quiere y solo contesta “quiero un café” sin chances de incorporar alguna duda al pedido. Oliverio es cauto y no hace ninguna observación, ha sido alertado del mal humor que afecta a Apolinario y sus rudos silencios innegociables. Comienza así el reportaje:

-Pensé que no me iba a conceder la nota. Me asombró que accediera ¿No se arrepentirá?

- Lo voy a saber una vez que esto termine.

-Dígame ¿A qué se dedica por estos días?

- A contar los días de sol y a olvidar.

-Es muy poético. Le gustan los días de sol…

- No más que los nublados, sólo los cuento.

-¿Es por una cuestión estadística?

-No. Es una actividad al pedo como cualquier otra pero menos dañina.

- Y… ¿por qué quiere olvidar?

- Para morirme tranquilo. Sin el peso de los recuerdos es más fácil morirse.

-¿Piensa morirse?

-No. Voy a morirme. Todos los hacen. Es inevitable. Pero voy a intentar hacerlo bien, no como todos. Un trabajo bien hecho siempre es preferible a uno mal diseñado.

-Está desengañado.

-Sólo intento desengañarme de a poco. A veces lo logro; otras, muchas, hago lo que hacen los demás. Es tentador ilusionarse con una mañana soleada, un atardecer cálido, un vino rico o algún aroma perfecto. Hay demasiadas trampas bellas. Los libros, sobre todo, son lugares donde uno puede imaginar algo bueno que no lo es.

-Pensé que su vida era la literatura…

-Mi vida es igual a la suya, es igual a la de cualquiera pero con menos cosas, menos berretines. Menos basura.

-Parece un hombre solo.

-La vida es un océano o un montón de gotitas. Depende del día y de la hora. Depende de usted.

-¿Por qué no publicó más?

-Porque es una estupidez publicar. La gente lee lo que puede entender o lo que quiere entender. Lo que yo siempre quise decir no lo registran. Mirar el océano desde adentro de la pecera o mirar el pan desde el hambre es horrendo. Que quede claro que yo también estoy adentro de la pecera, solo que he intentado imaginar las aguas abiertas… y contagiar ese deseo de nadar en libertad.

Apolinario se levantó de la mesa y con un leve cabeceo le pidió a Oliverio que lo siga. Caminaron dos cuadras y llegaron a su casa. Cruzaron un patio despoblado y seco; caminaron por un largo pasillo y llegaron a una habitación enorme con las paredes llenas de anaqueles vacíos. Sobre un banco de trabajo descansaba una tina con pulpa de papel; una guillotina y un tamiz. Retazos de tela, cuero y un pote con pegamento al lado de una prensa. El escritor se dirigió a un costado y tomo al único libro en ese lugar.

-¿Ve? Este es mi mejor libro.

Oliverio lo toma, lo abre y descubre que todas las hojas están en blanco. Asombrado le pregunta por qué ese era su mejor libro y Apolinario responde:

-Porque la única verdad es el silencio y la hoja en blanco es eso, el silencio. Todo lo que decimos y escuchamos es mentira. Un día hay que callar, al menos por un tiempo.

-Y… ¿Para qué usamos la palabra? ¿Para qué hablamos y escribimos?

- Es una más de esas actividades al pedo a las que me refería anteriormente. Como contar los días de sol o publicar poemas de amor.