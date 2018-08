Ayudaban a pequeños productores, fueron despedidos y ahora marchan en busca de una solución

La protesta es encabezada por los ex trabajadores de la Subsecretaría de Agricultura Familiar. Se dirigirá hacia el Centro Cívico Grand Bourg para solicitar al Poder Ejecutivo Provincial la defensa de las fuentes laborales y las políticas públicas para el sector.

Ante los rumores de inminentes despidos en la secretaría de Agricultura Familiar, decenas de trabajadores marcharon desde plaza de la Legislatura hacia el Centro Cívico Grand Bourg para solicitar al Poder Ejecutivo Provincial la defensa de las fuentes laborales y las políticas públicas para el sector.

Al respecto, Cristián López, ex trabajador de la secretaría de Agricultura Familiar, ante las cámaras de InformateSalta, aseguró que se verían afectados más de 30 compañeros. “Es lo que se viene vislumbrando desde el año pasado cuando arrancaron los primeros despidos, si se concreta, quedarían 8 o 10 personas con lo cual quedaría totalmente inoperativa”, sostuvo.

En ese marco, explicó que hasta el momento se registraron 18 despidos en Salta, lo que significó que comunidades tanto criollas como indígenas de lugares muy inhóspitos quedaran sin un acompañamiento de las políticas públicas, tanto productivas, como legales y sociales.

Asimismo se mostró preocupado por la decisión de dar baja del monotributo social agropecuario, que no solamente les permite facturación, sino también el pago de jubilaciones y obras sociales. “Incluso le están generando una deuda, capaz que se está dando el mes que viene con la noticia que debe 10 mil pesos, porque ese es un computo por cada hijo y por cada productor que integra su núcleo familiar”, dijo.

También sostuvo que al actual gobierno nacional no le interesa este tipo de políticas públicas. “No hay una línea clara de trabajo, nosotros hemos seguido trabajando con las líneas que se venían desarrollando de la gestión del gobierno anterior, la verdad que hay una total indiferencia con esta área, es un lugar que no es tan visible, y si se quedan sin fondos y sin política públicas no les va a molestar tanto”, afirmó.

Por otro lado, Miguel Martínez, productor de Cachi, señaló que la situación es muy desesperante y destacó el trabajo de la secretaría. “Ellos nos dicen como tenemos que trabajar con más tecnología nuestros productos, ven de qué manera podemos nosotros vender al producto ya sea por granel o por envasado, nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados, por eso venimos a apoyar y estamos en la lucha”, señaló.

Asimismo consideró lastimoso que el gobierno deje sin trabajo al personal de la secretaría. “Nosotros a donde vamos a ir a pedir apoyo tanto técnico como económico, es realmente triste”, dijo

Por último, sostuvo que cada vez se produce menos. “Si yo pongo por cantidad de pimentón y no lo vendo es una pérdida porque al producto tampoco lo puedo guardar muchos años, así que es una perdida, no hay ningún producto que tenga mucha rentabilidad, necesitamos gente de gobierno que nos apoye para poder vender nuestro producto, y vivir mejor”, finalizó.