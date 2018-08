El rating de "El Marginal 2" lo lleva a la vidriera mundial

Las historias carcelarias ganan cada vez más público, no sólo en la TV Pública, adonde "El Marginal 2" logró picos de audiencias inimaginables para una ficción; sino sobre todo en la plataforma streaming de Netflix, a cuya pantalla llegará el 28 de septiembre esta exitosa segunda temporada.

"El Marginal 2" compartirá la grilla de Netflix con series que ya tienen un público mundial como "Vis a Vis", una producción de Fox que tiene al aire su tercera temporada, y en el streaming solo la segunda; y "Orange is the new black", una producción original de Netflix que ya lleva su sexta temporada.

La primera temporada de "El Marginal" consiguió también reunir a una gran cantidad de fanáticos, estando dentro del catálogo de Netflix.

En la Argentina, el final de la segunda temporada de "El Marginal" está prevista para el martes 4 de septiembre, a través de la TV Pública, y pocas semanas después se incorporarán todos los episodios a Netflix. El día elegido por la plataforma para el lanzamiento de la precuela de "El Marginal" es el viernes 28 de septiembre.

En esta nueva entrega, se descubre cómo Diosito (Nicolás Furtado) y Mario Borges (Claudio Rissi) llegaron al penal y con ayuda de Antín, le disputan el control a "El Sapo" Quiroga.

Precisamente el actor Roly Serrano, quien le da vida al personaje del "Sapo", fue quien deslizó en estos días la posibilidad de que "El Marginal" tenga una tercera temporada. Por lo pronto, confesó que se llevó cuadros y fotos de su personaje a su casa.

"Hay un fervor extraordinario por el personaje. Nunca viví una cosa así, ni siquiera soñado es. Uno sueña a veces cosas y yo soy un tipo bastante soñador, pero vivir esto que estoy viviendo, yo no lo puedo creer. Es un éxito extraordinario. Es una miniserie que tiene fans por todos lados", dijo a BigBang.

Y se animó a confesar que le encantaría ser parte de una tercera temporada de "El Marginal", aunque aclaró: "Si hubiera una tercera temporada, sería anterior a El Sapo o posterior a los Borges. Uno nunca sabe lo que va a pasar".

Por otra parte, señaló que el hecho de que no se revelara qué motivos llevaron a "El Sapo" a la cárcel deja abierta la puerta para otra historia que podría ser tan oscura y violenta como la que está contando ahora.