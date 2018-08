Denuncian que PROFE no cubre la internación domiciliaria de una niña

Graciela Cruz es madre de Gimena, una jovencita de 12 años con parálisis cerebral, que está internada hace dos años y PROFE no quiere cubrirle la internación domiciliaria. “Ya no sabemos qué hacer, fui tantas veces a la obra social y me cerraron las puertas, me duele saber cómo trata a los niños especiales, a mi hija”, dijo por Somos Salta.

Contó que en febrero la niña ingresó al hospital, estuvo en terapia intensiva y tuvieron que hacerle una traqueotomía. En febrero salió de la terapia intermedia, pero ahora es oxígeno dependiente y necesita cuidados especiales.







“Los médicos me dijeron que ella están en condiciones de volver a la casa, estar con su familia le va a hacer muy bien, con sus hermanos, es desgastante vivir dentro de un hospital, la aisla, pero PROFE me dice que no cubren la internación domiciliaria y el hospital tampoco quiere hacerse cargo”, contó desesperada.

Llevarla de nuevo a casa implica adaptar su habitación, tener oxígeno, bomba de infusión, enfermera, un médico que la visite, kinesiólogos, entre otras cosas. “Nos sentimos atados de pies y manos, ya no sabemos a quién recurrir”, agregó

Finalmente pidió ayuda a los salteños, “toda ayuda que me puedan brindar será más que bienvenida, mi celular es 154560964, realmente necesito llevar a mi hija a casa”.