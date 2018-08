Entró embarazada de gemelas al hospital y le entregaron una sola beba

Una mujer de 34 años entró embarazada de gemelas a un hospital de la localidad bonaerense de Adrogué, pero al final sólo le entregaron una sola beba, por lo que hizo una denuncia contra la institución.

“Encontré a mi mujer desmayada y me dieron una sola nena. Cuando pregunté qué había pasado, se rieron en mi cara y me faltaron el respeto", contó Eduardo, su esposo, luego de presentar la correspondiente denuncia policial contra el hospital Lucio Meléndez.

También aseguró que, antes de parir, médicos del centro asistencial realizaron los estudios correspondientes y dejaron constancia que la mujer estaba a la espera de gemelos. Detalló que los médicos le dijeron a su pareja: "Quedate tranquila, te vas a quedar internada porque tus bebés ya son grandes".

A raíz de eventuales inconvenientes, como finalmente ocurrió, el denunciante afirmó que realizó estudios en varios establecimientos y que sólo en uno hubo una duda sobre si la mujer estaba esperando o no gemelos.

“Como los hospitales de acá siempre están de paro, hice tres ecografías aparte. Estaba todo perfecto. Hubo una duda en un hospital de Guernica y fuimos a consultar a una clínica privada. Allí, filmamos para constatar que había dos corazones", recordó Eduardo.

Lo que ocurrió en el quirófano es una ventana de incertidumbre absoluta, porque ni siquiera permitieron al papá presenciar el nacimiento. Así, el que se suponía iba a ser el momento más feliz terminó transformándose en un duro golpe para la familia.

“Mi señora les entregó dos conjuntos de ropita y entró al quirófano. Me dijeron que yo no podía entrar. Luego, me dieron una sola nena y un solo conjunto”, detalló el papá.