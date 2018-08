Waina, el calzado con sello salteño que ponen actitud en tus pies

Juan Carlos Osedo, creador de la marca de calzados, contó en InformateSalta cómo surgió la iniciativa y el largo camino que transcurrieron hasta poder instalarse en el mercado. “Waina” es una palabra quechua que significa joven, y eso de los principales conceptos en sus diseños.

Movilizado por su espíritu emprendedor, Juan comenzó a pensar en tener un proyecto que no sólo representara su fuente de trabajo sino que pudiera brindarles la misma oportunidad a otras personas. "En 2012 comencé a pensar en algo que no fuera difícil y que yo pudiera aprender a hacer. Buscando me encontré con las alpargatas, me encantaron y empecé a ver que a partir de ahí podía hacer calzados diferentes. Me capacité, y comencé de a poco con el proyecto”, contó.





Tal como él lo expresa, “emprender solo no es fácil, uno necesita quien lo ayude”, así es que de a poco fue incorporando personas a su idea, personas que tuvieran la misma motivación y deseo de que el proyecto tuviera éxito, más allá de generar un ingreso económico.

“En el camino nos ayudó la Asociación Magis, que nos enseñó a organizarnos, conocer gente que se podía sumar y poco a poco nos convertimos en una cooperativa conformada por 7 personas. Ahora en nuestro equipo tenemos profesionales en recursos humanos, en administración de empresa, diseño de moda, y dos costureras. Nuestra cooperativa se llama Wiphala y la marca es Waina, que viene del quechua y significa joven”, detalló Juan.





Modernas, cómodas, livianas y con mucha actitud, así son las alpargatas y zapatillas que diseña Waina. La producción es 100% artesanal. Al principio, comenzaron creando prototipos y estudiando cuál era la reacción en los consumidores, conociendo sus gustos.

“Cuando comenzamos, las inversiones eran personales, pero no podíamos crecer mucho. Al principio usábamos la máquina de coser de mi mamá hasta que la rompimos”, recuerda Juan entre risas. En ése momento se dieron cuenta que necesitaban encontrar formas de financiamiento para poder invertir. A través de la Asociación Magis, ingresaron al programa de Sistemas Productivos Locales, del Ministerio de Producción, donde presentaron el proyecto que fue aprobada y comenzaron a ejecutarlo.





Aunque la situación económica del país no es la más favorable, “no hay excusa para bajar los brazos. Nuestros familiares también nos apoyaron mucho, montamos el taller en mi casa, donde tenemos 6 máquinas de coser industriales, una máquina sublimadora, una prensa hidráulica para cortar las suelas”, sostuvo Juan.

Recientemente Waina presentó su último modelo, anticipándose a la nueva temporada. “La publicamos en las redes sociales y tuvo un gran impacto positivo. Mucha gente comenzó a consultarnos y ya nos hicieron pedidos”, contó Juan.





Por el momento las ventas y pedidos se hacen a través de las redes sociales, sin embargo, están haciendo tratativas con un comercio de ropa del centro donde van a contar con un espacio para exponerlas y comercializarlas de manera directa.