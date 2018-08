Sin "Licha" ni Bou, Racing visitará a un necesitado Patronato

Se terminó la racha negativa para Racing, que derrotó 2-0 a Vélez por la segunda fecha de la Superliga y le puso fin a una seguidilla de cinco partidos sin triunfos que se extendía desde el semestre pasado. Con el ánimo en levantada, ahora a la Academia le toca viajar a Paraná para visitar a Patronato, en el que será el último partido antes de la revancha frente a River por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Esta tarde, la Academia visitará a Patronato a partir de las 19, con arbitraje de Fernando Espinoza.

Con el duelo contra el Millonario a la vuelta de la esquina, Eduardo Coudet piensa en un equipo muy alternativo para el partido en Paraná. A pesar de que Alejandro Donatti y Alexis Soto ya están recuperados de sus lesiones, no se concentraron y volverán recién en el Monumental. Otros que directamente no viajarán son Lisandro López y Renzo Saravia. El que sí estará en Entre Ríos es Eugenio Mena, quien había terminado el encuentro contra Vélez con un golpe. Los once que se perfilan: Arias; Pillud, Sigali, Orban, Mena; Solari, M. Díaz, G. Fernández, Centurión; Cristaldo, Cuadra.

La derrota 1-0 contra San Martín de San Juan en la segunda fecha le dejó una pésima noticia a Juan Pablo Pumpido: Facundo Barceló salió con una lesión en la rodilla a los 15 minutos del primer tiempo y aunque el problema es menos grave de lo que se pensaba, estará un mes y medio afuera de las canchas. Así, la salida del delantero será el único cambio que tendrá el conjunto entrerriano, que irá con Bértoli; Ceballos, Escudero, Vera, Urribarri; Sperduti, Lemos, P. Ledesma, Carabajal; Royón, Rescaldani.

Jonathan Cristaldo tendrá hoy la posibilidad de estar desde el inicio en el partido que Racing Club jugará frente a Patronato, en Paraná, por la tercera fecha de la Superliga Argentina de Fútbol. Y se refirió a su estado físico, del que tanto se habló antes de su llegada a la Academia por declaraciones del entrenador Eduardo Coudet, que lo invitó a sumarse ‘solo, sin la panza’.