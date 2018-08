ARA San Juan: Familiar de un tripulante salteño oficiará de veedor en la búsqueda

Durante los primeros días de septiembre arribará al Puerto de Mar del Plata un buque logístico de bandera noruega que pertenece a la firma norteamericana “Ocean Infinity", la cual asumirá la compleja tarea de dar con los restos del ARA San Juan desaparecido el pasado 15 de noviembre.

La empresa ganó la compulsa bajo la particular condición de "No cure no pay". Es decir: si no encuentra al submarino no cobra un peso. Por el contrario, si lo halla reembolsará USD 7.500.000.

El navío transportará a los equipos submarinos de búsqueda, junto con los técnicos, tripulantes y cuatro familiares directos de los tripulantes, entre ellos, el suboficial de la Marina, Fernando Arjona, hermano del salteño Ramiro, quien ya colaboró en otros rastrillajes.







Según se supo, al menos un par de horas por día habrá conexión satelital disponible para que los distintos veedores remitan el parte de actividades a sus respectivos representados.

Se levantó la protesta

Tras más de un mes y medio de acampe en Plaza de Mayo, los familiares de los tripulantes de ARA San Juan levantaron la protesta en contra del Gobierno Nacional tras el contrato con la empresa norteamericana. Sin embargo, aún son más las dudas que las certezas y no hay todavía en el horizonte ninguna hipótesis sobre lo sucedido.

"Fueron días intensos, pero valió la pena. Estamos todos muy ansiosos y esperanzados porque, después de mucho tiempo, por primera vez sentimos que tenemos la herramienta para encontrarlos", expresó Luis Tagliapietra, padre del teniente de corbeta Damián Tagliapietra y querellante en la causa penal que instruye la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez.