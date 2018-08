La ministra de Educación de San Luis se filmó después de haber fumado marihuana

La ministra de Educación de la provincia de San Luis, Natalia Spinuzza, grabó un video durante sus vacaciones por Europa en el que se jacta de haber consumido drogas y alcohol, informo Infobae.



"Hola. Buenas noches, acá estamos con Juan, medio fumados", comienza el video grabado en modo "selfie" por la funcionaria de Alberto Rodríguez Saá.

"Fuimos ahí enfrente, estábamos en pleno Barrio Rojo, y fumamos. Acá tenemos medio todavía, porque era un churro enorme, que creo que les mandé la foto al grupo, si no se las mando. Y yo fumé muy poquitito por las dudas, gracias a Dios que fumé poquitito porque me fui a Marte", relata Spinuzza con lujo de detalles.

La ministra, que asumió en 2017, se encuentra actualmente con licencia por vacaciones y al momento de hacer el video estaba de paseo junto a su pareja por Ámsterdam, capital de Holanda, donde el consumo de drogas es legal. También contó sobre su visita el célebre Barrio Rojo, donde las prostitutas se exhiben ante sus clientes, y a varios sex shop.

Más adelante continúa el relato de su experiencia en un coffe shop (locales habilitados para vender marihuana): "Fumamos, yo empecé a sentir que perdí el control absoluto de mi cuerpo, de mi cabeza, de mi todo. Estábamos ahí y todos estaban fumando, y era una humareda. O sea, que te fumabas lo que fumaban los otros".

No obstante, según su propio relato, la experiencia no fue del todo placentera desde un principio. "Yo ya venía dada vuelta. Primero la pasé mal, mal, mal y después me dejé llevar. Y me tranquilicé y lo disfruté. Juan me llevó también, bonito. Él estaba peor que yo, no sé cómo hizo para bancarme y sostenerme hasta ahora que estoy más en mí. Igual sigo re drogada".

El video, que se habría filtrado de un grupo privado de WhatsApp, causó revuelo en las redes sociales dado el cargo de la funcionaria pero hasta el momento no hubo declaraciones ni medidas oficiales por parte de las autoridades de la provincia de los Rodríguez Saá.