Convocan nuevamente a renunciar a la Iglesia

Cerca de un centenar de personas se sumaron el sábado pasado a una apostasía colectiva frente a la Legislatura, para dejar de ser parte de la Iglesia Católica oficialmente. Sin embargo, desde el Observatorio por la Educación Laica informaron que el Arzobispado no aceptó las presentaciones que iniciaron estos salteños y que demanda que cada uno realice un trámite personal, informó El Tribuno.





La apostasía colectiva se desarrolló en diferentes ciudades y se estima que se sumaron unas 4 mil personas en todo el país.

Los bautizados salteños que ya no se identifican con la Iglesia Católica se reunieron el sábado 18 de agosto desde las 19 en la plaza ubicada frente a la Legislatura con los papeles necesarios para el trámite: carta apóstata para enviar a las autoridades de la Iglesia y fotocopias del certificado de bautismo y el DNI.

El objetivo era presentar toda la documentación junta ante el Arzobispado de Salta, pero la respuesta de la institución fue que el trámite solo podía iniciarse de manera personal en la curia.

"En el resto del país les dieron curso a las cartas, pero en Salta no. Por eso estamos convocando el miércoles 29 de agosto a las 11 de la mañana para que todos se presenten a apostatar en persona", dijo a El Tribuno Fernando Climent, del Observatorio por la Educación Laica.

El encuentro será en el Arzobispado, ubicado al lado de la Catedral, y hay que llevar copias del certificado de bautismo y el documento.

Luego de este primer paso, usualmente la Iglesia se comunica para solicitar que se ratifique o rectifique la voluntad de apostatar.

La apostasía colectiva se realiza en el marco de la Campaña Federal por la separación de la Iglesia y el Estado, que se identifica con pañuelos naranjas.

"Quiero desafiliarme porque me parece una institución vetusta, tampoco yo pude optar por estar o no dentro, no me gusta el adoctrinamiento que dan los colegios y siempre me sentí obligada a todas las imposiciones", había dicho Micaela Martínez Dorado, una de las salteñas que se sumó a la apostasía colectiva el sábado pasado.

La idea era iniciar las gestiones en el Arzobispado antes de septiembre, para que el trámite concluyera cerca de fin de año

El miércoles 29 de agosto, a las 11 de la mañana, deberán presentarse en el Arzobispado todos los interesados en dejar de ser parte de la Iglesia Católica.

Fernando Climent, del Observatorio por la Educación Laica, opinó sobre las noticias según las cuales la Iglesia habría iniciado tratativas con el Estado para renunciar a parte de los fondos oficiales que recibe.

“Hablan solo de los 130 millones de pesos del Gobierno nacional para sueldos, pero la Iglesia en paralelo goza de muchos privilegios, como tierras, beneficios impositivos y subsidios”, destacó. “Hay una fuerte decisión del Estado de seguir favoreciendo a un solo culto”, agregó.