Mira cómo es el hombre de cada signo del zodíaco y cómo conquistarlo

Hombre Aries

1. El hombre Aries es audaz, dinámico y sumamente impulsivo.2. Para acompañarlo en todo, necesitás mucha energía. Siempre está en movimiento.

3. Dejá "que sienta" que lleva las riendas de la relación, ni se te ocurra tomar la iniciativa ni le sugieras a dónde ir.

4. Escuchalo con atención cuando hable de sus logros, interesate de sus proyectos y aplaudilo. Necesita la admiración y la confianza de su pareja.

5. Es competitivo, hay que dejarlo ganar en todos los órdenes. Nunca discutas con un carnero, vas a perder siempre.

6. No te rindas de inmediato. La conquista debe ser como una batalla difícil.

7. Le gusta la mujer inteligente, independiente y femenina.

8. El ariano valora tu sinceridad. Para seducirlo no le ocultes nada de tu vida ni de tu pasado. Lo más conveniente es ser directa y sin vueltas.

9. No les des consejos, no los acepta. Al contario, crea barreras.

10. El carnero comprende que en la sexualidad tiene un campo inagotable para sus deseos de triunfo.

Hombre Tauro

1. El hombre Tauro es bondadoso, tranquilo y leal.

2. Siempre atento a las necesidades de su pareja. Demuestra su amor apasionadamente.

3. Para seducirlo planteá desde un principio una relación estable.

4. Con el toro hay que practicar el arte de la paciencia porque necesita tiempo para tomar una decisión.

5. Le gusta la mujer segura de sí misma, dócil, tierna y genuina.

6. Es celoso y posesivo, no lo provoques y tampoco lo lastimes con palabras duras porque es rencoroso.

7. Ahorrativo. Por lo tanto, debés saber administrar tu dinero y manifestar tu amor por la casa, la familia y los chicos.

8. El taurino aprecia a la mujer que se desenvuelve en la cocina y lo atrapa con comidas sorprendentes.

9. Para seducirlo hacele regalos exclusivos o de calidad, brindale dulzura y prestá atención a los pequeños detalles.

10. El toro te complace en todo, no es egoísta, a cambio tenés que retribuirle con mucho cariño y amor.

Hombre Géminis

1. El hombre Géminis es divertido, inquieto y locuaz.

2. No le gusta la rutina y se aburre fácilmente, por lo que cuanto más variadas sean las salidas, mejor.

3. Despertá su curiosidad con intereses nuevos y conversaciones de temas variados. Los gemelos leen mucho sobre distintos temas y les gusta estar al tanto de todas las noticias.

4. Funciona aprender actividades juntos, como por ejemplo,baile o idiomas.

5. A tu lado tiene que encontrar una válvula de escape para su tensión y nerviosismo.

6. Busca una compañera que lo siga. Para seducir a un geminiano debés seguirle el ritmo y realizar todo tipo de actividades.

7. Le cuesta decidirse la mayoría de las veces, hay que decidir por él. Sus ideas son buenas pero luego empieza a cambiar y se enreda sólo.

8. Le gusta la libertad, no intentes controlar sus movimientos porque no le agrada que le manejen su vida.

9. Cambia de personalidad fácilmente: puede estar de mal humor y luego reír a carcajadas y no se sabe por qué.

10. Junto al hombre Géminis debes estar lista para lo imprevisible.

Hombre Cáncer

1. El hombre Cáncer es conservador, le encanta la seguridad y el calor del hogar.

2. Le gusta la mujer hogareña que adora a los niños, dedicada a su familia y que sabe desempeñarse en las tareas de la casa.

3. Tiene la idea muy firme de construir su propio hogar y busca la pareja que lo ayude a cumplirlo. Es muy romántico y sumamente cariñoso.

4. Introvertido y tímido, sólo avanza cuando está seguro de no ser rechazado, por esa razón debés darle señales de interés.

5. Busca ternura, estabilidad y comprensión. La rudeza y el riesgo hacen que el cangrejo se esconda bajo su duro caparazón.

6. Para seducirlo apoyalo en sus sueños. Brindale cariño, dulzura y suavidad.

7. Es extremadamente sensible (aunque no lo demuestre) y no es bueno que lo critiques: cualquier gesto o palabra puede lastimarlo.

8. Ama la cocina. Con el cangrejo se cumple el dicho: "a los hombres se lo conquista por el estómago". Sorprendelo con exquisitas comidas y postres.

9. Comprendé su amor por la madre y evitá las críticas hacia su familia.

10. El canceriano busca en la mujer su sentido maternalista y protector.

Hombre Leo

1. El hombre Leo es generoso, entusiasta y ama lo refinado.

2. Para seducirlo utilizá perfumes sutiles, evitá la ropa vulgar e irradiá sensualidad, alegría e inteligencia.

3. Le encanta sentirse orgulloso y que todos admiren a la mujer que lo acompaña.

4. El León es vanidoso y egocéntrico. Busca el asombro de la mujer y su rendición incondicional al primer golpe de vista.

5. Cuanto más lo elogies, lo halagues y lo adores, más interesado estará.

6. "Hacele creer" que es el centro de atención y demostrale que te sentís orgullosa de él.

7. Para seducir a un león bríndale toda tu devoción y cariño. Apoyalo con las decisiones que tome y no pongas en duda sus planes.

8. Le interesa no sólo la pulcritud sino también la belleza interna y externa.

9. Sus explosiones sentimentales son violentas, es recomendable que no pierdas el control ante sus ataques de nervios, pasan rápido.

10. No le pidas ternura, sino pasión.

Hombre Virgo

1. El hombre Virgo es introvertido, tímido y le resulta difícil expresar sus sentimientos.

2. No esperes decisiones rápidas porque medita mucho las cosas antes de realizarlas.

3. No le gusta demasiado la vida social, le encanta disfrutar de los momentos íntimos.

4. Amante del perfeccionismo, exige mucho como así también critica a menudo, lo cual, obviamente,lleva a discusiones.

5. Para seducir a un virginiano debés brindarle seguridad y estimularlo para lograr sus objetivos.

6. Un elemento fundamental: confiale tus problemas, aparte de buenos consejos te ganarás su confianza.

7. Siempre dispuesto a colaborar y a dar mucho a la mujer que ama, es muy leal y servicial.

8. No esperes pasión sino cariño.

9. Al virginiano le gusta la mujer clásica y seria, responsable y sensible.

10. Para seducirlo tu aspecto debe ser pulcro, con un aroma agradable y buenos modales.

Hombre Libra

1. El hombre Libra es súper emotivo, simpático e idealista.

2. Para seducirlo prestale atención a los detalles, vestite con ropa distinguida, elegante y sutil. Debés ser suave, delicada y muy coqueta.

3. Invitalo a fiestas de alguien de tu familia o de una compañera de trabajo, le encantan las relaciones sociales.

4. No lo marées con planes que tenga que elegir. Al hombre de Libra le cuesta decidirse.

5. Es muy amable, tiende a ayudar a los desvalidos, por lo cual debés ser considerada con todos los que te rodean.

6. No le gusta y detesta a la mujer agresiva, grosera o que habla muy fuerte. Tu compañía debe hacerle la vida más placentera y no lo contrario. Ayudalo a mantener equilibrada la balanza.

7. Para seducirlo no seas injusta porque su sentido de la justicia y de la igualdad es muy fuerte.

8. Tiene muchos amigos, casi siempre es difícil saber dónde está.

9. No le gustan las escenas de celos, los dramas y las discusiones. Ante todo quiere vivir en paz. Un consejo: evitá las peleas.

10. El libriano es un experto en el arte de la seducción. Rodea a la mujer de atenciones, delicadezas y detalles sutiles, por eso enamora tan fácilmente.

Hombre Escorpio

1. El hombre Escorpio es varonil, temperamental y con un gran magnetismo.

2. Le gusta la mujer sexy y provocativa, seductora y al mismo tiempo dulce.

3. Prestá atención a los detalles, tratá de estar siempre arreglada y con una sensualidad a flor de piel.

4. No hay nada que tenga más valor para el escorpión que le digas la verdad de frente.

5. Para seducirlo debés ganarte su respeto y generar una gran confianza, que no tenga dudas.

6. Es extremadamente celoso, no soporta ver a ningún hombre cerca tuyo. Las escenas son comunes, incluso por tus amigos más cercanos.

7. Combina sus ataques de celos con una pasión descontrolada. El deseo físico del escorpión es insaciable.

8. Le gusta el misterio y el desafío para conquistar a una mujer.

9. No le agrada que preguntes sobre su pasado y mucho menos sobre sus compromisos anteriores, prefiere mantenerlos en secreto.

10. Es rencoroso y vengativo, no perdona fácilmente. No lo lastimes ni lo traiciones jamás.

Hombre Sagitario

1. El hombre Sagitario es generoso, extrovertido y simpático.

2. Actuar como una amiga es el primer paso para seducirlo. Acompañalo a sus prácticas deportivas, en sus paseos al aire libre y escucha con atención cuando habla de sus conquistas.

3. Olvidate de llamarlo o mandarle mensajitos a cada rato porque saldrá corriendo. Respetá sus espacios y sus tiempos.

4. Su naturaleza es dual: tiene necesidad de diversión, por un lado, y de relaciones profundas, por el otro.

5. Le gusta la mujer alegre, sincera y espontánea, bromista, divertida y que ame sonreír.

6. Para seducirlo invitalo a participar en fiestas porque le encanta divertirse.

7. No le gusta la mujer posesiva y que critica todo. Se amable, paciente y buscá consejos de él, antes que dárselos.

8. Busca una mujer que lo acompañe en sus aventuras y pasiones, que sea desinteresada, inteligente y arriesgada.

9. El hombre Sagitario comienza desde abajo y va subiendo hasta lograr el éxito en lo laboral y económico. Por esta razón no le gusta la mujer que se acomoda y no lucha por mejorar su vida.

10. El arquero se fija antes que nada en la sonrisa de la mujer.

Hombre Capricornio

1. El hombre Capricornio es prudente, reservado y cauteloso.

2. Para seducirlo debés ser práctica, tener los pies pisando la tierra y un profundo respeto por el dinero.

3. Conquistá su confianza porque es muy desconfiado.

4. Tarda mucho en encontrar a la "mujer ideal". Analiza, diseca y registra cada acción con paciencia, avanza poco a poco.

5. No anda con rodeos, cuando esté interesado lo sabrás. Pero recordá que antes debés pasar por ciertas pruebas, no le gusta correr riesgos.

6. Es uno de los hombres más necesitado de cariño. Sólido y duro, serio y callado, puede parecer frío como el hielo pero en su interior es muy tierno y tiene sentimientos verdaderos que le resulta difícil expresar.

7. Le gusta la mujer compañera, serena y reservada, ambiciosa y con sentido del humor.

8. Es muy exigente en todos los órdenes, debés estar preparada.

9. Para seducirlo debés estar al día para intercambiar opiniones sobre temas de política, historia y deportes; le fascinan.

10. Debés ser organizada, apoyar sus ambiciones y emprendimientos. El hombre Capricornio tiene facilidad -gracias a su ingenio y capacidad- para realizar todas las metas que se propone.

Hombre Acuario

1. El hombre Acuario es humanitario, altruista, leal y espontáneo.

2. Independiente, necesita libertad porque no le gusta estar atado a nada ni a nadie. Muy curioso, se siente atraído por lo nuevo y lo misterioso.

3. Para seducirlo sorprendelo hablando de temas esotéricos y variados, invitándolo a reuniones de meditación o regalándole un libro de ciencia.

4. Es importante que comiences la relaciónsiendo su mejor amiga y compañera. Acuario es el signo de la amistad.

5. Al acuariano le gusta la mujer poco convencional, imprevisible y original, sociable y sexy. Más que el aspecto físico le importa la inteligencia, el carisma y la personalidad.

6. Para seducirlo aceptá sus opiniones, aunque sean tan originales que parezcan extravagantes.

7. Todo lo hace a su manera: las opiniones de su familia y amigos no significan nada, aunque quizás las pide por curiosidad.

8. Tiene un fuerte interés por los contactos humanos, lo que hace mucho más fácil hablar y relacionarse con él.

9. Para ser realmente feliz necesita tener cierto margen de independencia y libertad. Si se siente asfixiado, se alejará.

10. Disfruta muchísimo ayudando a su familia, a sus seres queridos y a sus amigos.

Hombre Piscis

1. El hombre Piscis es tímido, hospitalario y compasivo.

2. Le gusta la mujer romántica, dulce y soñadora. Femenina, refinada y al mismo tiempo con carácter.

3. Necesita mucho afecto. Extremadamente cariñoso, un abrazo, una caricia o un beso podrían ser el mejor regalo; no necesita de cosas materiales para ser feliz.

4. Seducilo con gestos, miradas y besos suaves, hablale con ternura y dulzura, mirándolo a los ojos.

5. No provoques diálogos forzados y hablale poco. El pisciano adora el silencio y no le gusta las charlas largas.

6. Pacífico, disfruta compartiendo lugares donde pueda conectarse con la naturaleza. Al hombre Piscis le gusta llevar una vida tranquila, sin mucha actividad social.

7. Pedile ayuda para que participe en tus asuntos cotidianos, le encanta sentirse útil y necesitado. Con ello despertás su parte servicial.

8. Muy creativo y con una gran imaginación. Nunca critiques sus proyectos y ensoñaciones, aunque te parezcan poco realistas.

9. Le gusta hablar de astrología, meditación y el significado de los sueños, también sobre estrellas de cine, de música y el mundo del arte.

10. Hacele sentir que sólo él es importante: le encanta que le presten atención. Busca una mujer que le brinde e