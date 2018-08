Padres en contra de la ideología de género apoyarán a Suriani en la Legislatura

La semana pasada se generó un debate con respecto a dichos del diputado Andrés Suriani, quien se manifestó en contra de la ideología de género, asegurando que se trata de un nuevo flagelo para la sociedad. Desde muchas organizaciones sociales criticaron fuertemente al funcionario, quien fue denunciado por el Observatorio de Género.

Así como fue criticado y repudiado, Suriani también recibió apoyo desde distintos sectores e, incluso, se creó una campaña para juntar firmas para defender y acompañar al diputado. Una de las organizaciones que impulsaron esta campaña es el del Observatorio de Padres Federal, que se manifestó en concordancia con los dichos del dirigente político.

“Estamos apoyando el rechazo a la ideología de género, pero estamos preocupados porque no se conoce mucho del tema. Ideología de género no es perspectiva de género, oponernos a la ideología de género no significa que nos oponemos a todo el trabajo que tiene que hacer la escuela y la sociedad para que se alcance la igualdad entre el hombre y la mujer. Estamos a favor de que no se cometan injusticias, que las mujeres y varones puedan gozar y participar de todos los derechos”, manifestó en InformateSalta Javier Yampa, miembro del Observatorio de Padres.

El observatorio forma parte de una red ciudadana, una agrupación plural donde participan padres de distintos sectores políticos. "Es una organización interconfesional, es una red federal porque de a poco, a nivel país, nos vamos asociando a distintos movimientos y acciones. Promover y defender los derechos de los padres sobre la educación que reciben los chicos en la escuela", señaló el hombre.







Yampa manifestó que la ideología de género es un concepto que se está desarrollando en el mundo como un conjunto de creencias, cosmovisiones, mandatos morales que pertenecen a un grupo y que, en éste caso, la ideología de género, no tiene una base científica ni ética, por lo que no se puede universalizar.

“Consideramos que, al ser reducida a un grupo, tiene una visión del hombre reducida. Tengamos en cuenta que la práctica religiosa está prohibida en las escuelas porque pertenece a un grupo reducido que no puede imponerse a todos. Con las ideologías pasa lo mismo”, señaló.

Yampa expresó que desde el Observatorio se respetan los derechos de la comunidad gay y homosexual. Sin embargo, consideró que la ideología de género plantea un problema de identidad en los niños.

Andrés Suriani - Diputado Provincial







“Esa moral y esa comprensión de la realidad tiene que ver con separar la sexualidad del hombre de su base biológica y plantea que hay que educar a los niños, desde muy temprana edad, para que las distintas actividades generen la duda de qué sexualidad tienen que tener. Viola la conciencia de los niños con morales que pertenecen a un grupo y en contra de lo que se enseña en sus casas”, sostuvo.

En este sentido, Yampa defendió la educación sexual integral sin ideologías, “sin adoctrinamientos, que se haga según lo que establece la ley, respetando los derechos de los padres sobre la educación de sus hijos”.