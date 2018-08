Desesperados por un lugar donde vivir, intentaron asentarse en barrio Solidaridad

A primera hora de la mañana, un grupo de alrededor 150 familias intentaron asentarse sobre terrenos fiscales en barrio Solidaridad, en la zona sureste de la ciudad. Según detallaron todos tienen expedientes desde hace más de 10 años, pero nunca salieron sorteados.

“A las 6 de la mañana la gente ya se acercó porque andan deambulando buscando para alquilar y realmente no pueden pagar porque no tienen trabajo y no tienen para comer. Quieren un terreno para poder hacer su vivienda,” contó una vecina a Canal 11.

Por su parte, una mujer que reside en la zona, se acercó para acompañarlos en su pedido. “Nosotros vecinos apoyamos, que lo den porque ya dijeron hace dos años y medios que iban a limpiar, que iban a cercar, estamos esperando todavía. Hace 21 años que está el terreno abandonado,” dijo.