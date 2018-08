Intentarán destrabar el bloqueo de los remiseros anunciado para mañana

Esta mañana, remiseros agremiados a UCRAS ratificaron sus intenciones de volver a bloquear la Capital. Los motivos que dio “Tucu” Bazán a InformateSalta fue que nadie respondió a los reclamos laborales del sector. Ante esta amenaza la Cámara de Diputados llamó a reunión a los manifestantes para mañana a las 11.

“Hasta ahora nos vamos a reunir por la presidencia de la Cámara. La idea es buscando la solución, en algún momento ya lo hemos planteado lo de cambiar las normativas con respecto a las licencias de remises y taxis” confirmó a InformateSalta, el presidente de la comisión bicameral de Transporte, Alejandro San Millán.







El legislador provincial aseguró que lo que se busca es evitar el caos que se vivió en la ciudad la semana pasada. “Queremos encontrarle solución a todo esto y que no se siga generando esta situación, no sólo por la movilización de remiseros sino por la inestabilidad laboral que está teniendo” afirmó.

Por último, San Millán coincidió con el reclamo de los remiseros en que las licencias deberían pertenecerles a los choferes y no a las agencias de remises. “Que ya no haya posibilidad que una persona pueda tener más de una licencia, que las remiseras sean como punto y no dueños, que actúen como punto de desarrollo pero donde el dueño de la licencia sea el remisero” aseguró a InformateSalta.