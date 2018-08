"La ideología de género es un nuevo flagelo"

En contra de los cambios que se promueven en la Ley Provincial de Educación, el diputado Suriani del PRO difunde un video, el soledad, sin la compañía de otros legisladores ni dirigentes políticos, pero sí el de padres que hoy se manifestarán en su apoyo.

Suriani considera que no es lo correcto "promover la educación con perspectiva de género y en nuevas masculinidades en todos los niveles y modalidades de educación". Es más, convoca a oponerse a "cambiar la Ley de Educación para imponer una doctrina que lleva a nuestros hijos a la perdición".

El diálogo con El Tribuno, Suriani no se achica a pesar de las críticas desde muchos sectores, y sostiene que "el sida puede llegar a matar y la ideología de género mata la cultura de una sociedad... Es importante tener educación sexual integral pero no con ideología de género. El artículo 5 de la ley nos permite a las provincias elegir una educación sexual conforme a nuestras pautas culturales y al ideario institucional que tengan determinadas escuelas.

Considera que llevar al niño a pensar desde lo neutro para que, a partir de la autopercepción que tengan, definan qué son, es equivocado. Según el diputado, todo esto tiene un origen en lo que se llama el neomarxismo cultural en donde la premisa de la lucha de clases, que ya no es vista por el proletariado como una posibilidad, estos neomarxistas lo llevan a la lucha de sexo. Estos grupos feministas radicalizados que cuentan con el apoyo de la comunidad LGBT no luchan por las igualdades, o los derechos de las mujeres, están más preocupadas por el ataque al hombre.

Propuesta

En referencia a la Educación Sexual Integral que se debe impartir en las escuelas, Suriani propone "un modelo donde se respete a la familia, el orden natural, donde se respeten los valores que en Salta o en cada provincia puedan detentar. De esa manera podemos igual respetar al diferente y no discriminar a nadie, pero en función de una verdad que es comprobada científicamente: uno nace hombre o mujer. Me opongo a las leyes que animan lo antinatural".

Agregó que "yo no discrimino a nadie, soy un hombre de diálogo y consenso. Podés enseñarle pero no podés pasarle a un chico de 7 años el cuento de la princesita Anita. Anima lo antinatural, porque la princesa está esperando encontrar el príncipe, y el sapo se convierte en princesa. El rey debe cambiar las leyes del reino para que, en vez de que al reino lo herede un rey y una reina, sean dos reinas. "No queremos que se imponga la ideología de género como una verdad revelada".