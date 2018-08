En medio de un proceso de descreimiento de la justicia, el juez de la Corte, Abel Cornejo, habló de los casos más emblemáticos y por qué los políticos en Salta no van presos. Fue en el programa Agenda Abierta de Cablevisión. "En Salta tenemos que ponernos de acuerdo en discutir que Justicia queremos. A mí me gustaría que los ex funcionarios detenidos estén presos con sentencia porque sino dinamitamos el principio de inocencia".

El hombre que integra la cabeza de la Justicia local sostuvo que "muchas veces la gente dice que hay chicanas o que se interponen recursos de manera interminable pero quien se defiende tiene todo el estado de derecho a su favor. Las investigaciones no tienen que dar viso de parcialidad".

Sin querer opinar de lleno en la causa que investiga al exgobernador se refirió a los casos de denuncias de corrupción en nuestra provincia. "Eso se arregla de una sola manera: cuando se denuncie, hay que investigar de la forma más inmediata posible y no especular con eso. Sino después de 10 o 12 años la sensación es más de revanchismo que de Justicia", aseguró el juez de la Corte salteña.

Por último, Cornejo manifestó que "en el mecanismo de la selección de jueces hicimos muchos esfuerzos para dar transparencia. El ciudadano común no participa activamente, las sillas están vacías en las audiencias".