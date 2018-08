Milagro 2018: “Voy a hacer la noche del peregrino en homenaje a mi hija”

Aún con el corazón roto, David el sanguchero más conocido de Salta, volverá a la ruta para colaborar con quienes peregrinan hacia el altar del Señor y la Virgen del Milagro, una de las acciones solidarias que encabezó durante años. Ahora el motivo es mucho más fuerte, homenajear a su hija, quien falleció en un trágico accidente el 1 de diciembre de 2017 junto a su madre e hijo.

“Mi hija peregrinó los últimos tres años desde su pueblo natal, El Galpón, y en homenaje a ella voy a hacer esta año la noche del peregrino”, dijo por Somos Salta.





La decisión la tomó hace poco más de diez días y por ello advirtió que no está tan preparado como en ocasiones anteriores, aunque eso no lo detendrá. “Recién me estoy contactando con los peregrinos que siempre ayudé, esta vez no vamos a servir la mesa, lo que haré será llevar las bandejas a los lugares donde ellos pasarán la noche”, explicó.

Otra de las actividades que realizará será la de salir al encuentro de peregrinos de Santa Victoria y Nazareno, por ello el “8 y 9 de septiembre voy a estar en Tilcara recibiéndolos”.

Remarcó que cada vez son más los salteños que deciden ayudar a los fieles que caminan cientos de kilómetros para participar de la fiesta en honor a los Santos Patronos de Salta, movilizados por su fe. “Los peregrinos están bien organizados, y por suerte es mucha la ayuda que reciben”.