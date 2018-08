Docentes universitarios salteños marcharán en defensa de la Educación Pública

Luego de tres semanas de paro en las universidades públicas del país, el secretario general de ADIUNSa, Jorge Ramírez, en diálogo con InformateSalta, confirmó que “no hay novedades importantes” y ratificó que el plan de lucha continuará al menos hasta el viernes.

Además señaló que en coincidencia con la marcha nacional que se realizará en Buenos Aires, docentes universitarios salteños se concentrarán el jueves, a partir de las 10 horas, en el monumento 20 de Febrero. “Esperamos que marquen un punto de inflexión y hagan que el gobierno escuche”, dijo.

Ramírez indicó que "levantar el paro para que continúen las cosas en el estado desastroso en el que están no es ningún beneficio" para los estudiantes sino por el contrario es consentir una situación de retroceso en el presupuesto y en las condiciones de trabajo de los docentes universitarios.

En ese sentido, agregó que no hay ningún sector que explícitamente se oponga a la medida de fuerza. “Hay una participación masiva de los estudiantes a favor, seguramente habrá quienes están en contra, pero no se han manifestado ni se ha visto sensiblemente ese tipo de posición entre los estudiantes, vamos a tratar de abordarlo en conjunto porque nuestra intención no es perjudicar a los estudiantes”, resaltó.

Sobre la situación económica del sector, explicó que hasta el momento recibieron un 5%, y ahora anunciaron que les otorgarán un 5.8% con el sueldo de agosto, por lo cual, alcanzarían un 10.8% cuando la inflación en el año es del 19.6%, y si se toma en cuenta solo de marzo a julio, es de 14.7%. “Ya casi se 'come' los 15%, y hasta que lo cobremos que falta contar agosto, mes que están diciendo que vamos a andar en 4% de inflación, otra vez, vamos a estar perdiendo”, indicó.

Por último, pidió un compromiso real de mejorar tanto en el aspecto presupuestario como en el aspecto salarial. “Yo creo que está bastante invisibilizado el hecho de que los presupuestos también se desactualizan en términos reales, que las demoras que hubo representan perdida de poder adquisitivo”, finalizó.