Leavy se muda a Salta para empezar con su campaña a gobernador

El 2019 se perfila como un año netamente electoral, Salta elegirá el cargo de gobernador sin la posibilidad que Juan Manuel Urtubey pueda ser candidato. En este marco, el actual diputado nacional por Unidad Ciudadana, Sergio Leavy, confirmó que se mudará a Salta para trabajar con mayor intensidad en su candidatura para gobernar la provincia.

“Tengo definido que me vendré a vivir con mi familia, buscaré un colegio en Salta Capital. Instalarme lo que resta del año y vivir en Salta para el año que viene porque la verdad que es muy complicado. Hoy se me hace dificultoso vivir en Tartagal y hemos asumido la posibilidad de ser un candidato, y está definido que me voy a vivir a Capital” indicó el dirigente kirchnerista por FM Aries.







En este marco, Leavy afirmó que está trabajando en un espacio político que busca un proyecto de poder y de gobierno para ser una opción que pueda ser elegida por los salteños. Además, remarcó que será dentro de las filas del kirchnerismo. “Sabemos que Cristina es nuestra conductora es la mejor que representa este modelo, estamos en este espacio militando, donde el Estado tiene que estar presente en las situaciones que el tocan a los argentinos” agregó.

Por último, el diputado nacional anticipó que a nivel nacional están trabajando con el Partido Justicialista pero descartó la vinculación a una posible candidatura presidencial de Juan Manuel Urtubey. “No tenemos posibilidad de ocupar el mismo espacio. Pensamos diferente, en vez de hablar de propuestas habla mal de nosotros. Nosotros estamos trabajando para armar un gran frente electoral” finalizó.