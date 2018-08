Tras reunirse con Diputados, remiseros suspenderán las medidas de fuerza

Fin al dilema: los remiseros ligados a la Unión de Conductores de Remises y Afines de Salta llegaron a un acuerdo en sus reclamos, tras la reunión que mantuvieron este mediodía en la Legislatura provincial, donde se reunieron con diputados y autoridades gubernativas.

InformateSalta dialogó con Carlos Borja, integrante de la Comisión Directiva de UCRAS, quien dio un balance positivo del encuentro: “Fue una reunión a favor de los obreros al volante, la solución que nadie nos dio, llegamos a obtenerla con los legisladores”, aseveró a este medio.

En cuando a lo acordado, puntualizó: “Hasta el 31 de diciembre, los empresarios agencieros no podrán tocar a ninguno de los compañeros, no podrán separar a ninguno del sistema, no nos pueden agredir, no pueden rescindir contratos, no pueden hacer reincorporaciones de licencias, somos inmunes a través de la AMT”.

Sobre este punto, comentó que se habría solicitado a Federico Hanne, director de la Autoridad Metropolitana de Transporte, que hasta mañana emita un decreto en el que “los compañeros van a ser inmunes”. También indicó que está previsto que, en el plazo de tiempo acordado, se trabajará en una ley “donde las licencias pertenezcan a los obreros”.

Ante estos términos resueltos “estamos satisfecho por el encuentro, han sido muy comprensibles, se pusieron en los zapatos de nosotros y se dieron cuenta que aquí hay mucho ‘manoseo’”, declaró Borja, quien confirmó que se dará atrás con todo tipo de medidas de fuerza a futuro: “Ese fue el trato que mantuvimos, ellos querían garantizar tranquilidad a los ciudadanos, no querían que esto se fuera a mayores”.

Cabe recordar que este grupo de remiseros realizó un corte en el tránsito de la avenida San Martín de la ciudad capitalina, extendiéndose por más de 10 horas, lo cual generó caos y complicaciones a lo largo de 10 horas.