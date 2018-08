El Observatorio de Violencia contra las Mujeres pidió que no se haga la Elección de la Reina Estudiantil

El Observatorio de Violencia contra las Mujeres envió un comunicado a la Dirección de Acción Social de la ciudad de Salta, en el cual solicitan no proseguir con la Elección de la Reina de los Estudiantes, considerando que la misma resulta un acto de cosificación a las mujeres y que es contrario a sus esfuerzos para erradicar la violencia de género.

“Consideramos que este tipo de prácticas no deben promoverse más y menos desde áreas del Estado, sean municipales o provinciales”, reza el escrito firmado por las integrantes de su directorio, argumentando que este certamen es “contrario a los esfuerzos que se realizan para erradicar la violencia de género”, a la vez que continúa “ubicando a las mujeres en lugar de objeto, cosificable y consumible”.

Ante este escrito, InformateSalta dialogó con Daiana Ovalle, directora del organismo municipal quien se refirió al respecto, recordando que “en el mes de marzo presenté una reforma a la Fiesta totalmente distinta a lo que es el certamen, el jurado, las chicas desfilando; el Ministerio de Educación no se expidió sobre el proyecto y yo continué con el trabajo que me corresponde para la fiesta”.

Pese a esto, Ovalle recalcó que “la idea es no dejar sin fiesta al estudiantado”. También consideró que el planteo del Observatorio no le corresponde a ella. “Me lo piden a mi como si de mi dependiera, cuando es el Ministerio de Educación el que propone el septiembre estudiantil; este año me toca hacer (la elección) por una cuestión de que la candidata de Capital salió elegida el año pasado”, sentenció.

En todo caso, consideró que la postura del OVcM “tendrían que dirigirlo a la Provincia”. Más allá de esto, consideró improbable que se suspenda la elección junto a las actividades que conlleva. También adelantó que “vamos a responder el día de mañana, seguramente estará llegando la respuesta de Acción Ciudadana, adjuntando el proyecto que presenté ante Educación, algunos referentes de juventud del interior también quieren sumarse a esto poniendo en conocimiento lo que es para ellos la Elección”.