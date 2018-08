Descubrió a su esposa con otro hombre y lo que hizo es viral

Todavía hay caballeros en este mundo que saben actuar con elegancia aun en situaciones incómodas, como encontrar a tu novia durmiendo a un lado de su amante y no perder la calma.

Duston Holloway es el héroe que está sacudiendo internet y provocando el apoyo de todo el mundo ¿por qué tanto alboroto, si solamente se tomó una selfie? Bueno el detalle es que la fotografía mostraba a su entonces pareja durmiendo con otro hombre.

Pero a diferencia de otras personas que hacen todo tipo de locuras al descubrir que les están poniendo el cuerno (como darle toques eléctricos o destruir su carro), este varón se ganó el respeto de todos porque conservó la cordura, y aunque su corazón estaba destrozado pudo alejarse con mucho aplomo.

Duston llegó a su hogar y descubrió a su amada con otro hombre; él aprovechó para tomarles algunas fotografías en diferentes angulos y publicarlas con la leyenda “Cuando llegas a casa y hay otro hombre en tu cama con la mujer que amas, buenos hombres merecen buenas mujeres”.

La publicación en Twitter se hizo viral y desató toda clase de comentarios en las redes; algunos de reproche por exponer a la mujer, pero la gran mayoría fueron de apoyo a Duston e incluso crearon el hashtag #teamduston para difundir su historia.

La gente alrrededor del mundo lo aclama como un héroe y él expresó a todos su sincero agradecimiento:

He tenido miles de mensajes. Miles y miles de personas de todo el mundo me felicitaron por ser un mejor hombre y alejarme. Tengo orgullo y respeto. Me sorprende la forma en que esto se convirtió en el pasado. Creí que mi mundo se había venido abajo. Me dolió mucho presenciar algo así, pero con la cantidad de apoyo de Facebook y mi familia y amigos, quiero agradecer personalmente a todos y cada uno de ustedes.

El mundo no es tan malo como pensamos. No me importa ser conocido en todo momento. Eso me tiene si cuidado. Sé que la gente buena se merece lo mejor. Estoy oficialmente sorprendido con esto, pero no hay necesidad de golpear a alguien cuando estás deprimidos. Estaba mal, apestaba, pero ser la mejor persona siempre es la mejor opción. ¡LA MEJOR SENSACIÓN ES CUANDO ALGUIEN APRECIA DE TI LO QUE ALGUIEN MÁS TOMÓ POR OTORGADO!

De entre las conocidas venganzas a las ex, sin duda Duston tiene un lugar privilegiado por haber actuado con tranquilidad. Todos somos de su equipo y le ofrecemos nuestros respetos a este gran varón.