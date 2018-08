¿De qué se trata el "Ovnipuerto" de Salta?

n los últimos meses, el avistamiento de ovnis o turismo ufológico ha experimentado un notable crecimiento en diferentes regiones argentinas, concretamente en las localidades de Córdoba, Entre Ríos y Salta, donde decenas de turistas se alistan en excursiones guiadas para observar “episodios extraterrestres”.

Además, Capilla del Monte es sede del Festival Alienígena, que ya lleva seis ediciones, así como alberga el Centro Internacional de Ovnilogía. Las otras regiones más visitadas por los turistas apasionados de los ovnis son Victoria (Entre Ríos), donde también existe un museo dedicado a esta materia, y Cachi (Salta), donde se detectó una estrella de 36 puntas y 48 metros de diámetro conocida como el "Ovnipuerto de Cachi".

El ovnipuerto fue construido por el suizo Werner Jaisli, que montó en Fuerte Alto a cuatro kilómetros del poblado el lugar para los aterrizajes.

Este sujeto armó una estrella central blanca de 36 puntas y 48 metros de diámetro y al medio otra menor, del mismo color, pero de 12 puntas. Dicen que Cachi es un lugar privilegiado para hacer las mejores vistas de ovnis.

Sofía, una turista que decidió conocer el lugar, no sólo iba a ver ese extraño ovnipuerto sino que estando en el lugar tomó una foto de algo que vio en el cielo y le llamó la atención. Lo que vio luego no lo podía creer: era un ovni.

La comenzó a hacer en 2008 y en 2012 ya la tuvo lista. Además, armó una casa hundida en la tierra. Usaba botas para protegerse de las arañas y víboras del lugar que despejó.

La estrella que se ve desde las imágenes satelitales nunca dejó de ser un atractivo curioso. Hoy, el municipio lo quiere capitalizar para el turismo y todo está listo para que las comunidades lo comiencen a explotar.

Historia breve

En una entrevista de El Tribuno, Jaisli contó: "Yo estaba allá, en Fuerte Alto con mi vecino Luis. Era la medianoche del 24 de noviembre de 2008. Se sentía desde abajo el ruido de una fiesta en el complejo deportivo. De pronto, todo quedó en silencio y se cortó el suministro de energía. Era la oscuridad total. "Es una noche de ovnis', le dije a Luis. Y no había terminado la frase, cuando dos objetos luminosos avanzaron a 200 metros sobre el río Calchaquí. Estaban a la altura de mis ojos. Eran sólidos, circulares y como de metal bruñido. Mentalmente les pedí que se acercaran. Y lo hicieron. Se posaron a unos 100 metros sobre nuestras cabezas y proyectaron sobre nosotros un haz de luz poderoso, increíble que nos hacía ver a ambos como seres con brillo propio. Lo curioso es que ese extraordinario spot no nos afectaba la visión. En ese momento algo comenzó a bullir por mi cerebro: era una orden. Me pedían telepáticamente que construyera el ovnipuerto".