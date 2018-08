Jesica Cirio se prepara para el verano de esta manera

La modelo bonaerense de 33 años de edad y mamá de Chloe subió a su cuenta de Instagram una foto en la que se la puede ver con una infartante bikini roja en la playa, anunciando lo que Jesica afirma que será tendencia sobre la arena en la próxima temporada veraniega.

Varios fueron los comentarios que repararon sobre el físico de la rubia y las sospechas de que usó Photoshop para verse tan diosa, otros se detuvieron a opinar sobre un pequeño detalle ¡su ombligo!

En fin, Jesica Cirio, madre de Chloe de 8 meses, demuestra en cámara que está radiante y hermosa, además las clases de Zumba la mantienen en forma y entre otras rutinas gimnásticas, hacen que Jesica tenga un lomazo.

Hace poco tiempo, sin embargo, la conductora y modelo fue blanco de críticas por una foto en la que se la vio con su rostro de una manera sumamente extraña. De hecho, hubieron muchos memes que compararon su cara con la del villano de Shrek, con la de un muñeco de Ricardo Fort, la Michael Jackson, etc.

La esposa de Martín Insaurralde, sin embargo, salió a contestarles a todos aquellos que opinaron sobre su nuevo look y escribió en su Instagram, junto a una sonriente foto de ella: "Les súper agradezco por haberse tomado el tiempo de buscarme un parecido, me hicieron reír mucho y desde ese humor y buena onda que tengo con todos los que me siguen aprovecho para decirles que cuando se sientan atacados por alguien simplemente se lo tomen con humor!. Hay muchas personas que usan sus redes sociales para criticar y no se dan cuenta que podrían aprovecharlas para hacer cosas realmente buenas. Yo prefiero usar mi Instagram para transmitir cosas lindas, mostrar mi familia, mi trabajo. "Cuando sos tan feliz hay cosas que directamente no te afectan, pero hay miles de personas que leen a diario este tipo de comentarios y les aseguro que sí se sienten afectadas", se descargó Cirio.

¿Y a vos, que te pareció el look veraniego 2018-2019 de Cirio? ¿Usarías esa bikini?