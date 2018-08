"Angelito", el bombero más querido de Güemes

En 2011 yo fui a hablar con el intendente de entonces, Daniel Segura, para organizar la apertura del nuevo cuartel de bomberos", cuenta a LA NACION Juan Carlos Palma, hoy jefe del cuartel General Belgrano, en Güemes, provincia de Salta. "Y Angelito trabajaba en la Municipalidad. Debe haber oído, o algo, porque se presentó después a la primera reunión que hicimos para lanzar el cuartel. Dijo que quería ser bombero. Y desde ese día no se fue nunca más de acá".

Ángel Ortega tiene 38 años y es el bombero más antiguo del cuartel general Belgrano. "Angelito", además, se ocupa de cuidar a su madre. Y también al resto de los bomberos del cuartel. "Viene para acá y bueno, te lo digo así, los caga a pedos a todos si no ordenaron las cosas o algo está sucio. Es una persona muy querida, muy especial. Es muy importante para el cuartel", dice Segura.

Ortega, que tiene síndrome de Down, también participa de las fiestas de la localidad. En la última, para el Día del Niño, apareció vestido de Spiderman y las fotos se viralizaron en redes. "Es parte de la ciudad", dice el jefe de bomberos.

"Te hablo de Ángel y se me caen las lágrimas. La mamá es muy mayor, te digo. Tiene cáncer. Y bueno, Dios quiera que su madre viva mucho tiempo, porque él está muy abocado a su cuidado. Pero ya tenemos pensado, y ellos lo desean así, que cuando la mamá no esté Angelito pueda estar en el cuartel. No quieren que se lo lleven a otro lado. Nosotros estamos construyendo un nuevo lugar y cuando lo terminemos Angelito va a tener su espacio ahí. El sabe que su casa va a ser el cuartel".

Fuente: LA NACION - Crédito: Javier Corbalan