Denuncias cruzadas entre una docente y una mamá en la escuela de Bº San Carlos

La docente Claudia Linares denunció, ante los micrófonos de Canal 7, que hace un tiempo atrás inició el hostigamiento y persecución de una mamá que al parecer era por su manera de enseñar. “Al parecer a ella no le gustaba como enseñaba y bueno tenía esa disconformidad y siempre iba a exigir que se me vaya a ver al grado, todos los días hacía eso” dijo la maestra.

Además, Linares dijo que nunca entendió el malestar de la mujer hacia ella ya que ella no tiene nada personal con la agresora. Tal fue la persecución que hace un mes atrás debió pedir carpeta médica por su salud metal. “Se me empezó a afectar mucho la salud, teniendo síntomas de pánico, de angustia, me empecé a sentir inestable, fui al médico. Pedí licencia, pero a los 2 días me reintegré”.

Siguiendo en su relato la docente contó que al retornar de una licencia de 2 días, una mañana llegaba a su trabajo y vio a la señora enojada con otras mamás y empezó a agredirme verbalmente.

“Me empezó a decir que por qué no había pedido unos materiales, cosas que yo había pedido, pero se ve que la celadora no tuvo la oportunidad de hacerlo. Me fui a dirección a ver qué pasaba con los materiales y cuando salí sentí que alguien me tomó del pelo y la campera por detrás. Cuando me logré recuperar de esa agresión, era esta señora que me decía que no me había dado permiso de retirarme y que yo era una mal educada”.

Recuerda que después de esta humillación vivida fue contenida por sus colegas y de ahí solicitó nuevamente licencia. Estuvo un mes sin asistir al establecimiento regresó el viernes pasado, cuando se retiraba del establecimiento la mujer intentó volver a agredirla.

La versión de la madre

En tanto en el Portal de Salta, la madre acusada por agredir a la docente aseguró que ya radicó una denuncia policial en contra de la docente que le acusa de golpearla. Informó que existe un acta en el establecimiento que no tuvo resolución sobre un hecho que sufrió su hija de parte de la docente en el mes de mayo, donde ante sus propios ojos la zamarreo y la desmereció como alumna.

Según la madre esto había sucedido porque su hija la había reclamado que enseña cosas sin contenido o más bien sin chequear y sacadas de internet.

En cuanto lo sucedido la semana pasada explicó que se acercó a reclamar que la docente al retomar, tras una licencia, sus actividades había hecho dormir al grado por un largo rato. "Yo ni me acerqué a ella, no la golpeé. Yo me enteré como el resto de que me acusaba de haberla golpeado. Además no hubo pruebas ni testigos".

La madre agregó que la docente Claudia Linares fue quien "violentó" a su hija hace meses, tras la cual dejó en constancia un acta en la escuela Nº 4.732, de barrio San Carlos, pensando que habría una solución dentro de la misma institución pero eso no sucedió.

El hecho fue que "zamarreó" a su hija delante de ella luego de que hubiera manifestado en diversas ocasiones que no estaba de acuerdo con la metodología de enseñanza de la docente. "Usted anda diciendo que yo no sé enseñar. Vení, decíle a tu mamá que vos sos la única que no sabes. Mi planteo es que la maestra daba deberes que no había enseñado, no chequeaba las tareas, las sacaba de Google… Ese fue el reclamo que llevé a la dirección de la escuela" concluyó la madre.