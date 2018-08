En medio de la crisis económica, afirman que el salteño está preparado para enfrentarla

Un importante día de noticias económicas fue este miércoles, luego que el presidente de la Nación, Mauricio Macri, señalara en un mensaje al país que habían acordado con el Fondo Monetario Internacional el adelanto del dinero solicitado en el préstamo. Pese a los anuncios, el dólar marcó un nuevo récord y superó los 34 pesos: La divisa estadounidense subió más de $2 en la jornada. El Banco Central subastó USD 300 millones para contenerlo.

En ese contexto, InformateSalta dialogó con el contador Roberto Dib Ashur, para analizar la situación financiera del país. En cuanto a la suba del dólar, puntualizó que “Hoy Argentina no tiene un ancla, tiene un tipo de cambio que no puede manejar, no hay una oferta de dólares suficientes, tenemos una oferta desbocada, una tasa de interés muy alta, lo que está teniendo Argentina es un problema de credibilidad”, sentención.

De este modo, vinculó dicha idea con el acuerdo con el FMI: “Si el fondo se nos corre, de verdad vamos a generar una situación caótica, no tenemos otro lugar dónde recurrir; ¿alcanzará la plata? Debería, la expectativa es importante en el comportamiento social que estudia la economía”.

Por otra parte indagó en la complejidad de los problemas que atraviesa el país, recalcando que “no estamos en la misma situación del 2001, pero se va agravando día a día, se desconfía en la capacidad de los funcionarios para generar confianza”.

Más allá de esto, Dib Ashur comentó que la gente está preparada para las crisis, tras todas las superadas en los últimos años, pero que la que estamos viviendo ha generado cambios en el comportamiento de la sociedad. “Las mismas personas van y compran dólares como puede, otros van y compran alimentos, en el súper buscan ofertas, van al almacén del barrio, entre muchos compran en mayoristas, están comerciando en Facebook, hacen pool para viajar en auto, pero es para cuidar sus propios pesos”, ejemplificó el economista.

Finalmente reconoció que, en lo que queda del año, “es probable que el ingreso no vaya a crecer como la inflación, la economía no va a crecer, por eso es importante cuidar los pesos que tenemos”.