Caprichos de Salta: La maldita pena

Salta está llena de caprichos, todos ellos recorren cada uno de los rincones de nuestra ciudad para algunos de manera inadvertida y para otros no. No te pierdas una nueva entrega de la ficción de Javier Camps en InformateSalta.

Los atardeceres en la ciudad de Salta son maravillosos. Siempre sospeché que la ciudad fue fundada para disfrutar esos últimos momentos del día y la noche. Hay una extraña magia que surge de cada rincón de la ciudad y la hace misteriosa y extremadamente bella. Salta vive de noche como ninguna otra ciudad del mundo… pero en algunos sitios esa oscuridad es tan profunda que se hace toda melancolía; una melancolía producida por alguna desgracia en la que subyace el lejano recuerdo de días muy felices que parecen, hoy, inalcanzables.

Cuando cae el sol en “La Linda”, la Avenida Entre Ríos es el último sendero por el que bajan sus rayos ámbar para serenamente agotarse. Es allí donde, en ocasiones y en voz bajita, se cuenta una historia o, mejor dicho, se lamenta una historia tan fantástica como desoladora: La Maldición de Central Norte.

Voy a mantener en el anonimato a las personas que me han aportado datos y a los protagonistas de este relato. De todas las versiones que me han llegado, esta me parece la más curiosa.

Cuando el predio del Club era solo un descampado y el barrio no era más que un caserío disperso cruzado por las vías del tren, sobre un árbol que, según cuentan, estaba dónde hoy está el arco que da espaldas a la Entre Ríos, vivía un ser elemental; uno de esos que llaman duende o gnomo; su nombre era Alberíco; es importante aclarar, que algunos incrédulos sostienen que el tal Alberico era tan sólo un enano de costumbres peculiares.

Aquel árbol hace mucho que dejó de existir pero el arco que ocupó su lugar sigue estando. Cuentan los viejos que bien chúcaro era el hombrecito gorrudo pero, con el tiempo, se fue haciendo churito. Una mujer, de esas curiosas que curan el susto y el empacho, supo tener una relación de amistad duradera con él y en una de esas charlas donde se mezclan mate, tortilla y palabras, supo convencerlo de que “había perdido un árbol pero había ganado una casa enorme”.

El duende, o enano según el gusto al lector, se sentía dueño del club pero, aun así, no se alejaba demasiado del arco. Varias generaciones de changuitos que supieron remontar cada división hasta llegar a primera, desde 1921 hasta los años ´80, tuvieron de testigo a este extraño ser. Miraba las prácticas, juntaba las pelotas que dejaban tiradas y prestaba atención, sobre todo, a los arqueros. Enfermo de pasión se puso.

Obviamente la existencia de Alberíco, para la mayoría, no pasaba de ser una sospecha y sólo unos pocos tuvieron el privilegio de conocerlo. Los años de gloria del club tuvieron al extraño personaje como hincha y, hasta se dice, que fue, muchas veces, protagonista torciendo algún resultado que se mostraba esquivo. Muchos arqueros rivales han entrado en pánico bajo el travesaño, ante su fugaz presencia, y, desconcertados, han terminado buscando la pelota al fondo de la red.

Alberico, a pesar de su tamaño, siempre albergó el sueño de ser guardameta del cuervo y salir campeón. Cuando las prácticas se extendían hasta caída la noche, el pequeñin pateaba alguna pelota o correteaba entre las piernas de los jugadores. Hasta que una nochecita pidió ir al arco en un campeonato de penales sobre el final de los ejercicios físicos.

Un famoso delantero, de disparo potente, se alistó frente a la pelota y pateó. Le arrancó la cabeza de un pelotazo. El duende murió instantáneamente; la escena fue tremenda, traumática y una atmosfera de tristeza y miedo se adueñó de los changos. Llamaron a la vecina amiga del duende y ésta, ya muy anciana, alertó a cerca de las implicancias funestas del hecho ¡Matar a un ser mágico es dramático y si su sangre se esparce es mucho peor! ¡Una desgracia! Y ¡Encima en un arco, que es como un portal al más allá!

En ese arco Central Norte perdió finales, descendió de categoría y lloró derrotas sobre la hora. Uno de los hijos de un jugador que presenció el hecho dijo que la sangre de gnomo era más negra que el plumaje de un cuervo. De noche, bajo los tres palos se juntan gatos a llorar y sapos a cantar durante la luna llena.

Un viejo hincha y vecino histórico del barrio consultó a un sujeto de esos que “juegan con fuego sin quemarse”, quien sentenció: “No es maldición lo que sufre el Azabache, es un pena enorme que es difícil de superar. Cuando el club cumpla los cien años de vida, el tiempo va a hacer todo el trabajo, trayendo el remedio del olvido. No hay mal que dure cien años ni pena que no se pueda superar. En el 2021, Central volverá a salir campeón.

Cada atardecer hay que dejar un caramelo contra el palo izquierdo del arco de la Entre Ríos. En caso de tener un penal a favor, hay que ponerla en ese rincón y en los tiros de esquina hay que cabecear a ese palo; al menos, hasta que se cumpla el centenario. Eso, si, pónganle caramelos ricos, los mejores… no sean ratas”.

Creer en algo, bueno o malo, lleva tiempo y el mismo tiempo se lleva todas las creencias, sean buenas o malas. Negro y blanco; día y noche… penas y alegrías… cada cosa a su tiempo. Todo pasa, todo vuelve.