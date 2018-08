Prestadores de la ex PROFE reclaman deudas millonarias

Representantes de más de 30 instituciones que atienden a personas con discapacidad se manifestaron al frente a la Legislatura Provincial para denunciar la falta de pago del programa nacional ex PROFE, ahora Incluir Salud.

Desde el Instituto Inti Punku señalaron que la situación es insostenible debido a que les adeudan no solo todo el presente año sino también un 20% de 2017. “Los centros de día trabajamos con jornada completa, lo que hace que tengamos que brindar también desayuno, almuerzos, y en este momento no podemos afrontar esas cosas”, sostuvo.

Además manifestaron que también adeudan al personal y no están haciendo los aportes a las obra sociales en tiempo y forma. "Tenemos las cuentas embargadas, queremos que ya nos soluciones el problema”, dijeron.

Asimismo expresaron que su deseo es no cercenar los derechos de las personas con capacidades diferentes, sino todo lo contrario. “Tenemos que darle la prestación, no queremos preocupar a los padres. Nosotros asumimos trabajar con chicos con discapacidad, y ponemos lo mejor de cada uno para que todos los chicos estén bien, ahora ellos deben resolver esta situación”, indicó.

En tanto, Marta Elías, del centro educativo terapéutico Puentes de Luz, resaltó que pese al atraso en los pagos de Incluir Salud, no han dejado de atender a los chicos. “Nuestros profesionales nos están aguantando, no sabemos hasta cuando vamos a poder sosteniendo la situación. Nosotros dependemos directamente de Buenos Aires, y no nos atienden los teléfono”, se quejó.







A su turno, Sandra Polaco, del centro Árbol de la vida, pidió a todos aquellos que asumieron la responsabilidad de llevar adelante un país tomar cartas en el asunto. “No pueden ellos mismos que son los deudores cobrarnos a nosotros todos los intereses que nos están cobrando por no pagar en tiempo y forma, si te demoras dos o tres meses, AFIP te bloquea cuentas, y para desbloquear tenés que pagar a los abogados de ellos”, afirmó.

Por último, desde el centro de rehabilitación Críos confirmaron que realizarán otra concentración el día 4 de septiembre a las 18.30 horas, al frente de la Legislatura. “Van estar todas las organización y también nos van a acompañar los padres porque es un problema que nos afecta a todos”, finalizó.