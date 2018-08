Multitudinaria marcha a favor de la Universidad Pública

La comunidad universitaria, población en general, centros de estudiantes de distintas facultades, estudiantes, profesores, participan de una marcha histórica. La movilización ocupa al menos siete cuadras, que ahora recorre avenida Sarmiento hasta llegar a las puertas de la Legislatura, posteriormente continuarán hasta la plaza 9 de julio.

Diego Maita, tesorero de ADIUNSA expresó: “Es un acto de justicia donde la población está apoyando a la universidad pública. Con el acompañamiento de los estudiantes sentimos que nuestra tarea docente está dando fruto. Es lamentable tener un gobierno que no piensa en las necesidades de la sociedad. Es un orgullo que la gente salga a la calle. El paro va a seguir el a la espera que el gobierno destine los fondos necesarios para la educación, salud, y todos los sectores. Vamos a redoblar la presencia en las calles, esta es una marcha histórica”.





Los participantes llevan carteles en defensa de la educación pública, banderas argentinas, acompañados de batucadas y cánticos alusivos contra Macri y a favor de las universidades públicas.

“La universidad pública es un derecho en el país, no se vende, se defiende”; “Queremos tener clases, queremos una respuesta, perjudican nuestro futuro, hace como tres semanas no hay respuesta”; “Estamos apoyando la marcha, los docentes estamos con un presupuesto muy bajo, sin educación no hay futuro, estamos mal pagados. Pedimos mayor porcentaje para educación”, son algunos de los testimonios.